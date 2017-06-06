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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar konusundaki gelişmelere ilişkin Katar Emiri Şeyh Al Sani, Rusya Federasyonu Başkanı Putin, Kuveyt Emiri Şeyh El Sabah ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar konusundaki gelişmelere ilişkin Katar Emiri Şeyh Al Sani, Rusya Federasyonu Başkanı Putin, Kuveyt Emiri Şeyh El Sabah ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile telefonda görüştü.

06 Haziran 2017 Salı 09:18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arap Yarımadası'nda Katar konusundaki son gelişmelerle ilgili bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sırasıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile telefonda görüştü. 

Bölgede barış ve istikrarın önemine işaret edilen görüşmelerde, mevcut gerilimin düşürülmesinde diplomasi ve diyalog yolunu tercih etmenin öneminin vurgulandığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki temaslarına devam edeceği öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKatar
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