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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki üniversiteye rektör ataması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İnan'ı, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Karasar'ı atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki üniversiteye rektör ataması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İnan'ı, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Karasar'ı atadı.

29 Aralık 2017 Cuma 10:09
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki üniversiteye rektör ataması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAvrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kenan İnanKapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'ı atadı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 130'uncu ve Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine iki üniversiteye rektör ataması yaptı.

Buna göre, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kenan İnan, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ali Karasar getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAvrasya ÜniversitesiProf. Dr. Kenan İnanKapadokya ÜniversitesiProf. Dr. Hasan Ali Karasar
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