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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa iftar daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafla bir araya geleceği iftarda 250'ye yakın kamyon şoförü, 100 berber, 30 kadın kuaförü ile her meslek grubundan esnaf ve zanaatkarların birer temsilcisini ağırlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa iftar daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafla bir araya geleceği iftarda 250'ye yakın kamyon şoförü, 100 berber, 30 kadın kuaförü ile her meslek grubundan esnaf ve zanaatkarların birer temsilcisini ağırlayacak.

20 Haziran 2017 Salı 16:40
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa iftar daveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu akşam her meslek grubundan esnafla iftar sofrasında bir araya gelecek. 

Davete, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara ve İstanbul'da önemli devlet kurumlarının önünü kendi kamyonlarıyla kapatan yaklaşık 250 kamyon şoförü de katılacak.

Şoförler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi etrafında kamyonlarıyla halka oluşturacak.

Akşamki iftarda Cumhurbaşkan Erdoğan'ın masasında 15 Temmuz'da darbecilere karşı koymak için nöbet tutan bazı vatandaşlar da yer alacak.

Erdoğan ile aynı masada iftarını açacaklar arasında 15 Temmuz darbe girişimine karşı koymak amacıyla kamyonla Taksim Meydanı'na çıkan Şerife Boz ve kocası Şenol Boz olacak.

Egzoz deliklerini elbiseleriyle doldurarak 10 tankı durdurdular

FETÖ'nün başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanına hareket eden tankları, egzoz deliklerini elbiseleriyle doldurarak durduran Şanlıurfalı tantuni ustası Danyal Şimşek ile restoran sahibi Mehmet Şükrü Kıntaş da Erdoğan'ın masasında oturacak.

Şimşek ve Kıntaş, tankların çalışmasını durdurmak amacıyla egzoz ve filtresini kapatma fikrini uygulayarak, yaklaşık 10 tankı havalimanına gitmeden durdurmayı başarmıştı.

Yedi çeyrek altınla iş yeri sahibi oldu

Öte yandan Bitlis'te bir arkadaşından borç aldığı 7 çeyrek altınla açtığı iş yerinin patronu olan üç çocuk annesi Saliha Yamaç da akşamki iftarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı masada olacak.

Yaklaşık bir yıl önce arkadaşından borç aldığı 7 çeyrek altını bozdurarak Atatürk Mahallesi'nde iş yeri kiralayan Yamaç, dükkanına 2 davul fırın alarak simit, poğaça, cevizli çörek ve börek yapmaya, tandır ekmeği de pişirmeye başlamıştı.

Tandır ekmeklerini kargo ve şehirlerarası firmalara ait otobüslerle sipariş üzerine farklı illere gönderen Yamaç, iş yerinde 4 kişiyi de istihdam ediyor.

İzmir'in Konak ilçesinde 2014 yılında sel sularına kapılarak metrelerce sürüklenen baba ile oğlunu kurtaran berber Gökhan Çağrıcı da iftarda Erdoğan'ın masasında yer alacak.

Erdoğan'ın esnafla bir araya geldiği iftarda, kamyon şoförlerinin yanı sıra 100 berber, 30 kuaför ile her meslek grubundan esnaf ve zanaatkarların birer temsilcisi de olacak.

AA

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