Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
106676
ALTIN
146.763
DOLAR
3.5226
STERLİN
4.5365
EURO
4.1382
Adalar Kültür Derneği 2017 Yaz Kültür-Sanat Festivali
Adalar Kültür Derneği 2017 Yaz...
Avukat, Ressam Nilgün Uluğkay Aktürk Sergisi
Avukat, Ressam Nilgün Uluğkay Aktürk...
Çin’den ABD'ye eleştiri
Çin’den ABD'ye eleştiri
Türkiye-Hırvatistan maçının biletleri tükendi
Türkiye-Hırvatistan maçının biletleri tükendi
Dinozor soy ağacının 'geçiş türü' bulundu
Dinozor soy ağacının 'geçiş türü'...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'daki Türklere çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'daki seçimlere dikkati çekerek, "Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Ne Hristiyan Demokratları ne SPD'yi ne Yeşilleri. Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'daki Türklere çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'daki seçimlere dikkati çekerek, "Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Ne Hristiyan Demokratları ne SPD'yi ne Yeşilleri. Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır." dedi.

18 Ağustos 2017 Cuma 14:43
0 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'daki Türklere çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğancuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Gümrük Birliği Anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin, "Türkiye'nin tansiyon düşürme noktasında herhangi bir sorumluluğu yoktur. Eğer bu konuda sorumluluk aranıyorsa bunun baş sorumlusu Almanya'nın ta kendisidir. Almanya şu ana kadar kendi iç siyasi çekişmelerini sürekli olarak Türkiye ile ve diğer bazı AB ülkelerini de yanına almak suretiyle bu sürece taşımıştır. Almanya, AB müktesebatına uymayan bir ülke konumuna düşmüştür." ifadelerini kullandı. 

"Çok ciddi bir mücadele veriyoruz içeride ve dışarıda"

İspanya'daki terör saldırısını da kınayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"DEAŞ ile ilgili tavrımız bizim biliyorsunuz belli. DEAŞ'ı şiddetle kınamanın ötesinde lanetliyoruz ve onlara karşı çok ciddi bir mücadele veriyoruz içeride ve dışarıda. Bildiğiniz gibi biz sadece Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı o bölgede etkisiz hale getirdik, ülkemizde aynı şekilde. Fakat tabii Batı maalesef DEAŞ'a karşı Türkiye'nin attığı adımları aynı kararlılıkla atmıyor. Temenni ederim ki bundan sonraki süreçte onlar da daha kararlı adımlar atar ve dayanışma içerisinde bu mücadeleyi birlikte sürdürürüz." 

"Türkiye'ye karşı düşmanlık yapmayan siyasi partilere gerekli desteği verin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'daki seçimlere dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Almanya şu anda işte 25-30 gün sonra yapılacak olan seçim için adeta SPD ve Hristiyan Demokratlar olarak 'Türkiye'yi ne kadar hırpalarsak o kadar içeride fazla oy alırız' havasına düşmüşlerdir. Ben de Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Ne Hristiyan Demokratları ne SPD'yi ne Yeşilleri. Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır. Orada şu anda Türkiye'ye karşı düşmanlık yapmayan siyasi partilere gerekli desteği verin. Birinci parti, ikinci parti olmaları önemli değil, onlara verin. Çünkü bu bir yerde artık Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımın bir onur mücadelesidir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Almanya'dan FETÖ mensuplarını iade etmesini istiyoruz"
"Almanya'dan FETÖ mensuplarını iade etmesini istiyoruz"
Gizli projeleri FETÖ şirketlerine yaptırmışlar
Gizli projeleri FETÖ şirketlerine yaptırmışlar
"Kaybeden hem Türkiye hem Almanya olur"
"Kaybeden hem Türkiye hem Almanya olur"
Şehir hastaneleri istihdama da katkı sağlıyor
Şehir hastaneleri istihdama da katkı sağlıyor
Erdoğan'a suikast girişimi davası devam ediyor
Erdoğan'a suikast girişimi davası devam ediyor
Tunceli Valiliğinden açıklama
Tunceli Valiliğinden açıklama
Akıncı Üssü davasının 14. celsesi başladı
Akıncı Üssü davasının 14. celsesi başladı
Alkollü tır sürücüsü yol ortasında uyuyakaldı
Alkollü tır sürücüsü yol ortasında uyuyakaldı
43 YIL SONRA MEZARLARI OLAN ŞEHİTLERİMİZ...
43 YIL SONRA MEZARLARI OLAN ŞEHİTLERİMİZ...

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ