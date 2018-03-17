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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek 15 Temmuz gecesi sergilenen kahramanlıklar, gerekse Afrin harekatı süreci, Çanakkale ruhunun bu topraklarda ne kadar diri olduğunu bir kez daha göstermiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek 15 Temmuz gecesi sergilenen kahramanlıklar, gerekse Afrin harekatı süreci, Çanakkale ruhunun bu topraklarda ne kadar diri olduğunu bir kez daha göstermiştir." dedi.

17 Mart 2018 Cumartesi 14:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. 

"Çanakkale Zaferimizin 103. yıl dönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyor; Çanakkale destanının bütün kahramanlarını bir kez daha rahmetle, tazimle yad ediyoruz." ifadesine yer veren Erdoğan,Çanakkale Zaferi'nin, dönemin en modern ordularını dize getiren, "Çanakkale geçilmez" sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin kurucu Gazi Mustafa Kemal'in kelimeleriyle Çanakkale 'bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden, bu toprakları bize ebedi vatan yapan' zaferin adıdır. Kahraman askerlerimizin iman ve azmi, milletimizin üstün fedakarlıklarıyla Çanakkale'de elde edilen eşsiz başarı, İstiklal Harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham vermiştir."

"En büyük güç kaynağı milletin imanı, inancı, bağımsızlık sevdası"

Terör örgütlerine ve arkalarındaki odaklara karşı yürütülen beka mücadelesinde, devlet olarak en büyük güç kaynağının tıpkı bir asır öncesinde olduğu gibi yine milletin imanı, inancı, vatan ve bağımsızlık sevdası olduğunun altını çizen Erdoğan şu değerlendirmede bulundu:

"Gerek 15 Temmuz gecesi FETÖ ihanet çetesine karşı sergilenen kahramanlıklar, gerekse Afrin harekatı sürecinde 7'den 70'e milletimizin tüm fertlerinin seferber olması, Çanakkale ruhunun bu topraklarda ne kadar diri, ne kadar canlı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye, bundan 103 sene önce birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yedi düvele Çanakkale'yi nasıl dar etmişse bugün de terör örgütleri üzerinden uygulanmak istenen senaryoları bozacak kudrete sahiptir."

Zeytin Dalı Harekatı'nda çok kısa zamanda elde edilen başarının, hem ülkenin gücünü hem de istiklal ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığını dost-düşman herkese ispat ettiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan18 Mart Şehitleri Anma GünüÇanakkale Zaferinin 103. Yıl Dönümü
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