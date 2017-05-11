Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin ve ABD'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere yarın Çin Halk Cumhuriyeti'ne gidecek. Erdoğan, 15-17 Mayıs'ta da ABD'de temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 14-15 Mayıs'ta Pekin'de düzenlenecek Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak, Çin Devlet Başkanı Sayın Şi Cinping ile görüşmelerde bulunmak üzere yarın Çin Halk Cumhuriyeti'ne hareket edecek.

Erdoğan, 14 Mayıs'ta Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'nun Üst Düzeyli Diyalog Toplantısı'nda, 15 Mayıs'ta ise Yuvarlak Masa Liderler Toplantısı'nda konuşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, foruma katılacak devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirecek.

"Kuşak ve Yol: Ortak Refah İçin İşbirliği" temasıyla düzenlenecek forumda, altyapı, ulaştırma, ekonomik işbirliği, ticaret, sanayi yatırımları, enerji ve enerji kaynakları, finansal destek, halklar arası temaslar, çevrenin korunması, denizcilikte işbirliği konularının ele alınması öngörülüyor.

Foruma, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu başkanlarının yanı sıra, 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile 250'yi aşkın bakanın iştirak etmesi bekleniyor.

Erdoğan, 16 Mayıs'ta Trump'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin temaslarının ardından 15-17 Mayıs'ta da ABD'yi ziyaret edecek.

Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile 16 Mayıs'ta baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek Erdoğan, ziyaret çerçevesinde sivil toplum ve düşünce kuruluşları ile iş adamlarının temsilcilerini de ayrıca kabul edecek.