Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
112058
ALTIN
156.578
DOLAR
3.8107
STERLİN
5.0881
EURO
4.5191
Viral hepatitlere aşı uyarısı
Viral hepatitlere aşı uyarısı
En çok bunlar izlendi
En çok bunlar izlendi
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Tuğçe Tayfur, kendi şarkılarına geçti
Tuğçe Tayfur, kendi şarkılarına geçti
'Kesme kirala süsle getir'
'Kesme kirala süsle getir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çad'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 12.50'de Çad'ın başkenti Encemine'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çad'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 12.50'de Çad'ın başkenti Encemine'ye hareket etti.

26 Aralık 2017 Salı 14:01
0 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çad'a gitti
banner84

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Hartum Uluslararası Havaalanı'ndan Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir ve eşi Widad Babiker Ömer Modawi'nin yanı sıra Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile Sudanlı üst düzey yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Sudan'dan ayrıldı.

Çad'ın ardından Tunus'u ziyaret edecek

Afrika ziyareti kapsamında Sudan'ın ardından ikinci durağı Çad olan Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby ile baş başa ve heyetler arası görüşmelere katılacak.

Anlaşmaların imzalanması ve iki cumhurbaşkanının ortak basın toplantısı sonrası Çad Cumhurbaşkanı Deby tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna resmi yemek verilecek.

Erdoğan, temasları sonrasında Tunus Kartaca Havaalanı'na hareket edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanÇad
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da 'gaybubet evi' operasyonu
Diyarbakır'da 'gaybubet evi' operasyonu
'ByLock'a 6 bin 500 kez girdiği belirlenen sanığa hapis cezası
'ByLock'a 6 bin 500 kez girdiği belirlenen sanığa hapis cezası
"Gemlik için planlama süreci başlıyor"
"Gemlik için planlama süreci başlıyor"
KUTSAL EMANETLER VE GERÇEKLER
KUTSAL EMANETLER VE GERÇEKLER
Başak ve yükselen Başaklar
Başak ve yükselen Başaklar
FETÖ'nün kamudaki 'fişleme' çetelesi
FETÖ'nün kamudaki 'fişleme' çetelesi
"Gemlik'in önü açıldı"
"Gemlik'in önü açıldı"
Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Kudüs mesajı
Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Kudüs mesajı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ