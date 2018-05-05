Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim.' Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız?" dedi.
AA
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de halka hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim.' Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız?" dedi.
AA