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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 12.05'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 12.05'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 13:56
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 12.05'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ile büyükelçilik personeli karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Bakü'ye geldi.

"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu" hattı açılışı yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu" (BTK) hattının açılışına iştirak edecek, temsili çivi çakma töreninin ardından liderlerle Alat İstasyonu'na kadar yolculuk yapacak.

Erdoğan daha sonra düzenlenecek akşam yemeğinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile bir araya gelecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBakü
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