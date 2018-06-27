Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95147
ALTIN
186.124
DOLAR
4.6116
STERLİN
6.0678
EURO
5.3534
Oltu taşından tespihin fiyatı şaşırtıyor
Oltu taşından tespihin fiyatı şaşırtıyor
'Süper hücre fırtınası' güney Marmara'yı vurdu
'Süper hücre fırtınası' güney Marmara'yı...
Atlılar 'Ayvaz Dede Şenlikleri' için Saraybosna'dan yola çıktı
Atlılar 'Ayvaz Dede Şenlikleri' için...
'Güneş koruyucular UVA ve UVB filtreleri içermeli'
'Güneş koruyucular UVA ve UVB...
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulü sona erdi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 16:09
18 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulü sona erdi.

Erdoğan, dün İstanbul'da katıldığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısının ardından bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın da hazır bulunduğu kabulde, Devlet Bahçeli'ye partisinin Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı eşlik etti.

Basına kapalı görüşme, 40 dakika sürdü.

AA

Son Güncelleme: 27.06.2018 17:27
Anahtar Kelimeler:
Devlet BahçeliMHPCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muş'ta itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor
Muş'ta itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor
FETÖ şüphelisi üsteğmen fırkateynde gözaltına alındı
FETÖ şüphelisi üsteğmen fırkateynde gözaltına alındı
Mehmet Altan'a tahliye kararı
Mehmet Altan'a tahliye kararı
DÜNYA DEĞİŞİM GÜNÜ 7 TEMMUZ’DA
DÜNYA DEĞİŞİM GÜNÜ 7 TEMMUZ’DA
THY'ye uçak içi eğlence sistemi uygulaması
THY'ye uçak içi eğlence sistemi uygulaması
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi
"Kara Kuvvetlerimiz küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır"
"Kara Kuvvetlerimiz küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır"
İçişleri Bakanlığından Erzurum ve Ankara'daki kayıp olaylarına ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığından Erzurum ve Ankara'daki kayıp olaylarına ilişkin açıklama
Kahramanmaraş'ta bir asker şehit oldu
Kahramanmaraş'ta bir asker şehit oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ