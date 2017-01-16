Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
81712
ALTIN
147.138
DOLAR
3.8050
STERLIN
4.5849
EURO
4.0356
ABD’nin En Başarılı Genç Bilim İnsanları Arasında Bir Türk Sinan Keten
SON DAKİKA
“Bilim demek alışılmışın dışında işlerle...
Trabzonspor'da goller yerli oyunculardan
SON DAKİKA
Goller yerli oyunculardan
Fındık üreticilerinde '25 kuruş' sevinci
Fındık üreticilerinde '25 kuruş' sevinci
Fenerbahçe'nin kalesi düştü
SON DAKİKA
17 sezon öncesini tekrarladı
Türkiye'nin bilişim altyapısı millileşiyor
SON DAKİKA
"Yeni iş alanları açılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atambayev'e taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'i telefonla arayarak kendisine ACT Havayolları'na ait kargo uçağının düşmesi sonucu yaşanan can kayıpları için taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atambayev'e taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'i telefonla arayarak kendisine ACT Havayolları'na ait kargo uçağının düşmesi sonucu yaşanan can kayıpları için taziyelerini iletti.

16 Ocak 2017 Pazartesi 13:47
183 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atambayev'e taziyelerini iletti

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'i telefonla arayarak kendisine ACT Havayolları'na ait kargo uçağının düşmesi sonucu yaşanan can kayıpları için taziyelerini iletti.

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanAtambayevTaziye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atatürk'ün ilk basın toplantısının yıl dönümü kutlandı
Atatürk'ün ilk basın toplantısının yıl dönümü kutlandı
BYEGM'nin yerel medya yarışması başladı
BYEGM'nin yerel medya yarışması başladı
MEB'den 'Türkçe' müfredatında köklü değişiklik
MEB'den 'Türkçe' müfredatında köklü değişiklik
Isparta'da darbeci 21 askerin iddianamesi hazırlandı
Isparta'da darbeci 21 askerin iddianamesi hazırlandı
Fırat Kalkanı'nda 18 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı'nda 18 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi
'Türkiye dünyaya insanlık dersi veriyor'
'Türkiye dünyaya insanlık dersi veriyor'
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ