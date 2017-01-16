Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atambayev'e taziyelerini iletti

ANKARA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'i telefonla arayarak kendisine ACT Havayolları'na ait kargo uçağının düşmesi sonucu yaşanan can kayıpları için taziyelerini iletti.
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'i telefonla arayarak kendisine ACT Havayolları'na ait kargo uçağının düşmesi sonucu yaşanan can kayıpları için taziyelerini iletti.
ANKARA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'i telefonla arayarak kendisine ACT Havayolları'na ait kargo uçağının düşmesi sonucu yaşanan can kayıpları için taziyelerini iletti.
AA