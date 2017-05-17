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Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikalı yatırımcılarla görüştü

Erdoğan, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı koordinasyonunda 40'a yakın ABD'li üst düzey yönetici ve uluslararası fon yöneticisi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikalı yatırımcılarla görüştü

Erdoğan, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı koordinasyonunda 40'a yakın ABD'li üst düzey yönetici ve uluslararası fon yöneticisi ile görüştü.

17 Mayıs 2017 Çarşamba 13:31
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikalı yatırımcılarla görüştü

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) koordinasyonuyla 40’a yakın Amerikalı üst düzey yönetici ve uluslararası fon yöneticisini Türkiye'deki yatırımlarını artırmaya davet etti.

TYDTA'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'da savunma, havacılık, kimya, sağlık, bilişim ve imalat sanayi gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren şirket temsilcisi ve önemli fon yöneticileriyle bir araya geldiği ifade edildi.

Türkiye’deki yatırım ortamı ve fırsatlarının ele alındığı belirtilen toplantıya, Abraaj Group, Cargill, CDPQ, Coca Cola, Dow Chemical, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), GE Aviation, Glaxo Smith Kline, Lockheed Martin, PepsiCo, Raytheon Intenational, Uber şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katıldığı kaydedildi.

Ayrıca, toplantıda Amerikan-Türk Konseyi, Yükselen Ekonomiler Girişim Sermayesi Yatırımcıları Birliği, ABD Ticaret Odası gibi kurum yetkililerinin de hazır bulunduğu belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırım ortamına ilişkin gelişmeleri ve Türkiye’nin ekonomik gündemini dev şirketlerin temsilcileri ile paylaşarak Türkiye’deki yatırımlarını artırmaya davet etti." ifadesine yer verildi.

"Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye güvendiklerini gördük"
Açıklamada görüşlerine yer verilen TYDTA Başkanı Arda Ermut, Türkiye ekonomisine ilişkin hükümetin sürdürdüğü etkin ve kararlı politikaların ilk ağızdan ABD’li yatırımcılarla paylaşılması adına toplantının büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD’nin önde gelen şirketlerinin başkan ve CEO’ları ve uluslararası fon şirketlerinin tepe yöneticileri ile bir araya geldiği bu toplantı ile Türkiye’nin uluslararası yatırımcılara sağladığı desteği en üst düzeyde gösterdik. Ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu anlamda yoğun bir ilgi ile karşılaştık. Bu ilgide kendisinin yatırımcılara bizzat verdiği yakın desteğin çok büyük rolü var. Hatta toplantı sırasında Sayın Cumhurbaşkanımızın yatırımcılara, Yatırım Destek Ajansımızın ilgili Bakanlıklar ve devlet kurumlarıyla çözüm üretme noktasında takıldığı konularda bizzat destek vereceğini belirtmesi ve Ajansımıza bu konuları doğrudan şahsına arz etmeleri konusunda talimatlarının yatırımcıları çok etkilediğini gözlemledik.”

Ermut, geçen yıl mart ve eylülde ABD'de gerçekleştirilen iki toplantıda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası yatırımcılarla bir araya geldiğini anımsatarak, "Bu ziyarette de şirketlerin ciddi bir ilgisi ve katılımı ile verimli geçen bir toplantı gerçekleştirdik. Ekonomik reformlara devam edileceği, Türkiye-ABD arasında ticaret anlaşmasına ABD’li şirketler olarak destek olunacağı, teknoloji şirketlerinin yatırım gündemleri, uluslararası fon şirketlerinin Türkiye’deki yatırımlarını artırma gündemleri gibi konular ele alındı. Referandum sonrasında oluşan yeni tabloda uluslararası yatırımcıların Türkiye’nin yatırım ortamına, siyasi istikrarına ve gelecek vizyonuna güvendiklerini gördük.” değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanCumhurbaşkanıAmerikalıYatırımcıönce Vatan
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