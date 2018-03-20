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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar'ı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar'ı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı kabul edecek.

20 Mart 2018 Salı 13:03
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar'ı kabul edecek

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanGenelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı görüşme, saat 16.00'da gerçekleşecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanGenelkurmay Başkanı Orgeneral Akar
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