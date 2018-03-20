Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar'ı kabul edecek

ANKARA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı görüşme, saat 16.00'da gerçekleşecek.
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı kabul edecek.
ANKARA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı görüşme, saat 16.00'da gerçekleşecek.
AA