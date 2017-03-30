Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hemşehrilik beratı verilecek.
Büyükşehir Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18 Maddesi gereği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hemşehrilik beratı verilmesi gündemiyle olağanüstü toplandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi tarafından sunulan teklif, okunarak üyelere sunuldu.
Oylamada üyelerin büyük çoğunluğunun desteğiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hemşehrilik beratı verilmesi kararı alındı.
Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Nihat Kılıç, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 11 Nisan'da kente gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hemşehrilik beratını takdim edeceklerini kaydetti.
AA