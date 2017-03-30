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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hemşehrilik beratı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hemşehrilik beratı verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hemşehrilik beratı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hemşehrilik beratı verilecek.

30 Mart 2017 Perşembe 16:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hemşehrilik beratı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hemşehrilik beratı verilecek.

Büyükşehir Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18 Maddesi gereği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hemşehrilik beratı verilmesi gündemiyle olağanüstü toplandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi tarafından sunulan teklif, okunarak üyelere sunuldu.

Oylamada üyelerin büyük çoğunluğunun desteğiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hemşehrilik beratı verilmesi kararı alındı.

Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Nihat Kılıç, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 11 Nisan'da kente gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hemşehrilik beratını takdim edeceklerini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye MeclisiCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanHemşehrilik Beratı
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