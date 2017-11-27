Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasına 5 gözaltı

Ardahan'da, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri ve terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri belirlenen 5 zanlının adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.