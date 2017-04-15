Cumhurbaşkanı Erdoğan 33 ilde vatandaşlarla buluştu

Türkiye'de yedinci kez halk oylamasına gidilen süreç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Şubat'ta "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u, halk oyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa göndermesiyle başladı. Sürecin başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 33 il ve bazı ilçelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Derlenen bilgiye göre, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren 6771 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun", Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, halk oyuna sunulmak üzere, yayımlanması için 10 Şubat 2017 Cuma günü Başbakanlığa gönderildi.

Halk oylamasına gidilen sürecin başlamasının ardından vatandaşlarla çeşitli illerde bir araya gelen Erdoğan, ilk ziyaretini, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış töreni kapsamında Aksaray'a gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Manisa, Kocaeli, Afyonkarahisar, Sakarya, Eskişehir, Kastamonu, Denizli, Antalya, Samsun, Mardin, Diyarbakır, Ankara, Rize, Trabzon, Zonguldak, Bursa, Hatay, Balıkesir, Adana, İstanbul, İzmir, Çorum, Şanlıurfa, Erzurum, Ordu ve Giresun'a gitti.

Erdoğan, son ziyaretini ise Konya'ya yaptı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa, Esenler, Sancaktepe, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerindeki programlarda vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Tuzla, Kartal, Ümraniye ve Sarıyer ilçelerini ziyaretiyle anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin süreci tamamlayacak.

Başbakan Yıldırım da bazı programlarda eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Şubat-15 Nisan arasındaki 65 günlük süreçte, ziyaret ettiği illerde kendisini yoğun ilgiyle karşılayan vatandaşlara anayasa değişiklik paketini anlattı.

Toplu açılış törenleri ve il buluşmalarında halka hitap eden Erdoğan'a Diyarbakır, Ankara, İzmir ve İstanbul'daki programlarında Başbakan Binali Yıldırım da eşlik etti.

Bazı illerde valilik ve belediye başkanlıklarını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı il ziyaretlerinde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi, şehit aileleriyle görüştü ve taleplerini dinledi.

Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra kabinedeki bakanlar, AK Parti genel başkan yardımcıları, gittiği ilin bölge milletvekilleri, iş adamları ve yatırımcılar da ziyaretlerinde eşlik etti.

Sosyal medya etkin kullanıldı

Halk oylaması sürecinde Erdoğan'ın sosyal medya hesapları da etkin olarak kullanıldı. Ziyaret ettiği şehirlerin her birine sosyal medya hesaplarından teşekkürlerini ileten Erdoğan'ın tüm konuşmaları, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi ve "Periscope" adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk oylaması sürecinde çok sayıda televizyon programına katılarak, soruları yanıtladı ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin detayları ekranlardan vatandaşlara aktardı.