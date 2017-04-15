Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
90064
ALTIN
152.118
DOLAR
3.6851
STERLIN
4.6111
EURO
3.9157
Rüzgarlı Şehir: Chicago
Rüzgarlı Şehir: Chicago
X PARKUR ikinci dönüşüm kampı başlıyor
X PARKUR ikinci dönüşüm kampı...
Kılıçdaroğlu 40'tan fazla ile gitti
Kılıçdaroğlu 40'tan fazla ile gitti
Bu karar Emre'yi şok etti
SON DAKİKA
Bu karar Emre'yi şok etti
'Ertuğrul Gazi' mobil oyun oldu
'Ertuğrul Gazi' mobil oyun oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 33 ilde vatandaşlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sürecinin başlamasının ardından 33 il ve bazı ilçelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 33 ilde vatandaşlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sürecinin başlamasının ardından 33 il ve bazı ilçelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

15 Nisan 2017 Cumartesi 14:13
16 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan 33 ilde vatandaşlarla buluştu

Türkiye'de yedinci kez halk oylamasına gidilen süreç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Şubat'ta "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u, halk oyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa göndermesiyle başladı. Sürecin başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 33 il ve bazı ilçelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Derlenen bilgiye göre, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren 6771 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun", Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, halk oyuna sunulmak üzere, yayımlanması için 10 Şubat 2017 Cuma günü Başbakanlığa gönderildi. 

Halk oylamasına gidilen sürecin başlamasının ardından vatandaşlarla çeşitli illerde bir araya gelen Erdoğan, ilk ziyaretini, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış töreni kapsamında Aksaray'a gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Manisa, Kocaeli, Afyonkarahisar, Sakarya, Eskişehir, Kastamonu, Denizli, Antalya, Samsun, Mardin, Diyarbakır, Ankara, Rize, Trabzon, Zonguldak, Bursa, Hatay, Balıkesir, Adana, İstanbul, İzmir, Çorum, Şanlıurfa, Erzurum, Ordu ve Giresun'a gitti.

Erdoğan, son ziyaretini ise Konya'ya yaptı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa, Esenler, Sancaktepe, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerindeki programlarda vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Tuzla, Kartal, Ümraniye ve Sarıyer ilçelerini ziyaretiyle anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin süreci tamamlayacak.

Başbakan Yıldırım da bazı programlarda eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Şubat-15 Nisan arasındaki 65 günlük süreçte, ziyaret ettiği illerde kendisini yoğun ilgiyle karşılayan vatandaşlara anayasa değişiklik paketini anlattı.

Toplu açılış törenleri ve il buluşmalarında halka hitap eden Erdoğan'a Diyarbakır, Ankara, İzmir ve İstanbul'daki programlarında Başbakan Binali Yıldırım da eşlik etti.

Bazı illerde valilik ve belediye başkanlıklarını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı il ziyaretlerinde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi, şehit aileleriyle görüştü ve taleplerini dinledi.

Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra kabinedeki bakanlar, AK Parti genel başkan yardımcıları, gittiği ilin bölge milletvekilleri, iş adamları ve yatırımcılar da ziyaretlerinde eşlik etti.

Sosyal medya etkin kullanıldı

Halk oylaması sürecinde Erdoğan'ın sosyal medya hesapları da etkin olarak kullanıldı. Ziyaret ettiği şehirlerin her birine sosyal medya hesaplarından teşekkürlerini ileten Erdoğan'ın tüm konuşmaları, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi ve "Periscope" adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk oylaması sürecinde çok sayıda televizyon programına katılarak, soruları yanıtladı ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin detayları ekranlardan vatandaşlara aktardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Halk OylamasıAnayasa Değişikliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kalbin İçin Olta At' etkinliği gerçekleştirildi
'Kalbin İçin Olta At' etkinliği gerçekleştirildi
"Batı çıldırsın, teröristler çıldırsın"
"Batı çıldırsın, teröristler çıldırsın"
Hakkari'de iki asker şehit oldu
Hakkari'de iki asker şehit oldu
Türkiye tarihi halk oylamasına hazır
Türkiye tarihi halk oylamasına hazır
Teğmene FETÖ'den gözaltı
Teğmene FETÖ'den gözaltı
Diyarbakır'da 2 ton 280 kilogram esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da 2 ton 280 kilogram esrar ele geçirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ