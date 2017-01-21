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Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 üniversiteye rektör atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 üniversiteye rektör atadı.

21 Ocak 2017 Cumartesi 13:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 üniversiteye rektör atadı

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 üniversiteye rektör atadı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından 12 üniversiteye rektör atadı.

Buna göre, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Bi̇ber, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Ti̇lki̇, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Aydın Durmuş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Paki̇ş, yeni kurulan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsi̇per, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Akgül, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Şengörür, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Türk atandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanRektörüniversite
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