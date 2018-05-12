"Cumhur İttifakı'nın hedefi milletin bekasıdır"

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Benzemezler ittifakı kuruldu biliyorsunuz. Neye karşı kuruldu, Cumhur İttifakı'na karşı. Ama Cumhur İttifakı'nın hedefi bellidir; milletin bekasıdır, milletin geleceğidir, ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara karşı, iç ve dış emperyal güçlere karşı milletin dik ve kararlı duruşudur. Onun için biz ittifakı milletle yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

"Bölücü FETÖ'cülerin, bölücülerin can simidi gibi sarıldığı benzemezler ittifakı, 24 Haziran'da, 13'üncü seçim zaferimizle bir kez daha hüsrana uğrayacaklardır. Erzincan Şeker Fabrikası'yla Erzurum Şeker Fabrikası'nı birleştirdik, ikisi beraber çok daha fazla kapasiteyle çalışacak."