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Çulhaoğlu'na 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

Gökçe Fırat Çulhaoğlu, kitabındaki ifadelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hareket ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Çulhaoğlu'na 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

Gökçe Fırat Çulhaoğlu, kitabındaki ifadelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hareket ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

08 Haziran 2017 Perşembe 15:41
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Çulhaoğlu'na 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

Gökçe Fırat Çulhaoğlu, kitabındaki ifadelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hareket ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracığıyla katıldı. Duruşmada, tarafların avukatları da hazır bulundu.

Sanık Çulhaoğlu savunmasında, mahkemenin basın özgürlüğü çerçevesinde karar vereceğine inandığını dile getirerek, ''Beraatimi istiyorum.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı da sanığın yazılarının basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinin açık olduğundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, sanık Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan 1 yıl hapis ile cezalandırılmasına, Çulhaoğlu'nun suçu alenen işlediği göz önüne alarak, cezasını 1 yıl 2 aya çıkarttı.

Sanık Çulhaoğlu'nun duruşmalardaki olumlu tavrını göz önüne alan mahkeme, sanığın cezasının 11 ay 20 güne düşürülmesine ve sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı mahkum edilmemiş olması, sanığın yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dikkate alınarak cezasının teciline hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Gökçe FıratÇulhaoğlu'nun ''Kanlı Başkanlık Yolu'' isimli kitabında Cumhurbaşkanını halkın nezdinde küçük düşürücü, onur ve saygınlığını zedeleyecek ifadeler bulunduğu belirterek, sanığın müsnet suçu işlediğinin anlaşıldığı ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Çulhaoğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gökçe Fırat çulhaoğluCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanSEGBİSCumhurbaşkanına Hakaret
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