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Çukurova semaları yamaç paraşütleriyle dolacak

Havacılık sporlarının cazibe merkezi olma yolunda ilerleyen Adana'da 27-28 Ekim'de düzenlenecek festivale 11 ülkeden 200'den fazla sporcu katılacak.

Çukurova semaları yamaç paraşütleriyle dolacak

Havacılık sporlarının cazibe merkezi olma yolunda ilerleyen Adana'da 27-28 Ekim'de düzenlenecek festivale 11 ülkeden 200'den fazla sporcu katılacak.

24 Ekim 2018 Çarşamba 13:12
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Çukurova semaları yamaç paraşütleriyle dolacak

Havacılık sporlarının gözdesi haline gelmeye başlayan Adana'da gerçekleştirilecek Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali, 11 ülkeden 200'den fazla sporcunun katılımıyla Çukurova semalarında görsel şölen sunacak.

Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü (AHAS) Başkanı Güner Akkaya, yaptığı açıklamada, 27-28 Ekim'de gerçekleştirecekleri festivalin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Festivalin, merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde, Seyhan Baraj Gölü kıyısında organize edileceğini belirten Akkaya, "Her yıl olduğu gibi bu sene de festival kamplı şekilde gerçekleşecek. Organizasyonumuza 11 ülkeden 200'ün üzerinde yamaç paraşütü, microlight, paramotor gibi hava taşıtlarının pilotları katılacak." diye konuştu.

"Festivalimiz hava durumundan etkilenmeyecek"

Akkaya, konuklarının cuma ve cumartesi gecesini kamp alanında, baraj gölü kıyısında konaklayarak güzel bir ambiyansta geçireceğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Motorlu ve motorsuz hava taşıtlarımız, gökyüzünde rengarenk şekilde görsel şölen sergileyecek. Hazırlık noktasında biraz rahatız. Artık 9'uncusu olması dolayısıyla birçok şey yerine oturdu. Artık sponsorlarımız, tedarikçi firmalarımız bizi arayıp desteklerini iletiyorlar. Biz sadece başvurularımızı yapıp tarihe odaklanıyoruz. Misafirlerimizle kontak kuruyoruz. Meteorolojik anlamda bir sıkıntımız yok. Cuma, cumartesi ve pazar günü Adana'mızda hava güneşli ve açık, sadece perşembe günü bir miktar yağış bekleniyor. Festivalimiz hava durumundan etkilenmeyecek." 

"Yamaç paraşütü hiçbir zaman ters rüzgarla düşmez"

Akkaya, yamaç paraşütüyle alakalı bazı haberlerin bilinçsizce paylaşıldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bazılarına göre yamaç paraşütü ters rüzgarla yere çakılan, denize düşen bir hava taşıtı olarak tanınıyor. Bu haberler yeterli bilgiye sahip olunmadan yapılıyor. Yamaç paraşütü hiçbir zaman ters rüzgarla düşmez. Güvenlik tedbirlerimizi aldığımız takdirde, iyi bir eğitmenden eğitim aldığınız takdirde yamaç paraşütüyle kaza yapma ihtimaliniz neredeyse sıfır. Karayolunda da olduğu gibi kırmızı ışığı ihmal ederseniz, emniyet kemeri takmazsanız, şehir içinde hız sınırını korumazsanız kaza yapmanız nasıl kaçınılmazsa, havada da yamaç paraşütüyle kaza yapmanız kurallara uymadığınız takdirde kaçınılmaz. Bölgede 170'in üzerinde öğrencim var, bugüne kadar çok şükür bizi üzecek bir kazamız olmadı. Bundan sonra da olmaması için elimizden geleni gösteriyoruz."

27-28 Ekim'de düzenlenecek festivale Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Portekiz, Almanya, Belçika, İtalya, Litvanya, Azerbaycan, İran, Tunus ve Mısır'dan sporcular katılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
AHASÇukurovaGüner AkkayaHavacılık Ve Yamaç Paraşütü Festivali
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