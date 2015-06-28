Çukurca'da izinsiz gösteri

HAKKARİ



Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki izinsiz gösteriye polis müdahale etti.



Alınan bilgiye göre, terör örgütü DAEŞ'in Suriye'nin Kobani (ayn el Arap) ilçesindeki saldırılarını bahane eden yüzleri maskeli bir grup, Cumhuriyet Caddesi'nde toplandı.



Çevrede güvenlik önlemi alan polis araçlarına taş ve molotofkokteyli ile saldıran gruba, biber gazı ve basınçlı suyla müdahalede bulunuldu.



Ara sokaklara kaçarak eylemlerine bir süre burada devam eden grup, polisin uyarısıyla dağıldı.



Olaylar nedeniyle esnafın kepenk kapattığı görüldü.

