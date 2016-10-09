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Çukurca'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda dün 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Çukurca'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda dün 8 terörist etkisiz hale getirildi.

09 Ekim 2016 Pazar 11:10
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Çukurca'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda dün 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hakkari'de bölücü terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor.

4 teröristin de cesedi bulundu
Buna göre dün Çukurca'da 8 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü üyelerinin daha önce mağaraya gömdüğü 4 teröristin de cesedi bulundu.

Güvenlik güçleri, operasyonda iki roketatar, iki Biksi ağır makineli tüfek ile silaha ait iki bin fişek, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, üç kalaşnikof piyade tüfeği ile bin 210 fişek, 350 Doçka uçaksavar mühimmatı ve 29 adet el bombası ele geçirdi.

AA

Son Güncelleme: 09.10.2016 11:11
Anahtar Kelimeler:
Çukurca8 Teröristönce Vatan
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