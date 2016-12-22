Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Güven Dağı bölgesinde askeri üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmanın ardından sürdürülen operasyonda 8 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Bölgede hava destekli operasyon sürüyor
Operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği, 9 teröristin de ağır yaralandığı bildirilmişti.
Bölgede devam eden operasyonlarda şimdiye kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15'e yükseldi.
Güven Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda askeri üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.
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