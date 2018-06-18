İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçlerinin saat 06.55'te görüntü aldıklarını ve 08.50'de de operasyon icra ettiklerini belirterek, "Cudi'de 8 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
AA
İçişleri Bakanı Soylu, "Cudi'de 8 terörist etkisiz hale getirildi. (Güvenlik güçleri) Saat 06.55'te görüntü aldılar, 08.50'de operasyon icra ettiler." dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, "Cudi'de 8 terörist etkisiz hale getirildi. (Güvenlik güçleri) Saat 06.55'te görüntü aldılar, 08.50'de operasyon icra ettiler." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçlerinin saat 06.55'te görüntü aldıklarını ve 08.50'de de operasyon icra ettiklerini belirterek, "Cudi'de 8 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
AA