‘Cübbeli Ahmet Hoca’nın annesi vefat etti

Kamuoyunda ''Cübbeli Ahmet Hoca'' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, mahkeme kararı doğrultusunda annesinin cenaze törenine katılabilmek için Metris Cezaevi'nden çıktı Ünlü'nün annesi yarın Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek

''Karagümrük Çetesi'' olarak bilinen suç örgütüne yönelik davanın tutuklu sanığı ''Cübbeli Ahmet Hoca'' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, mahkeme kararı doğrultusunda annesinin cenaze törenine katılabilmek için Metris Cezaevi'nden çıktı.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Karagümrük Çetesi'' davasının tutuklu sanığı ''Cübbeli Ahmet Hoca''ya, annesi Rabia Ünlü'nün (65) cenaze törenine katılabilmesi için 2 gün izin verdi.

Karar doğrultusunda Ünlü, sabah saatlerinde, Metris Cezaevi'nden polis, jandarma, cezaevi araçları eşliğinde ambulansla çıktı. Ahmet Mahmut Ünlü'nün bu akşam cezaevine dönüp, yarın sabah tekrar çıkış yapacağı öğrenildi.

Metris Cezaevi'nin önünde toplanan bir grup, Ahmet Mahmut Ünlü'ye sevgi gösterisinde bulundu.

Ünlü, Metris Cezaevi'nden annesinin bir süredir tedavi gördüğü ve cenazesinin bulunduğu Çamlıca'daki Özel Alman Hastanesi'ne geldi. Hastanede bir süre kalan Ünlü, yakınlarıyla görüştü. Rabia Ünlü'nün cenazesi klimalı tabuta konularak hastaneden çıkarıldı.

İşadamı Fadıl Akgündüz, hastanade Ahmet Mahmut Ünlü ve babası Yusuf Ünlü'ye taziyede bulundu. Tekerlekli sandalye ile hastaneden ayrılan Ünlü'nün, ambulansa binişi sırasında kısa süreli arbede yaşandı.

Ünlü, cezaevi, jandarma ve polis araçları nezaretinde ambulansla Beykoz'daki Acarkent Sitesi'ne geldi.

Bu arada, site önünde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü. Siteye alınmayan basın mensupları ve polisler arasında sözlü tartışma yaşandı.

Rabia Ünlü'nün cenazesi yarın Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.



