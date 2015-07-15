Çorum'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 32 yaralı

ÇORUM - Sungurlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.
Çorum'dan Ankara'ya giden İlyas Akman yönetimindeki 19 KK 385 plakalı yolcu otobüsü, Sungurlu ilçesi girişinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada otobüste bulunan Mustafa Özel (29) olay yerinde hayatını kaybetti. Özel'in araç içinde sıkışan cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.Kazada, otobüsteki 32 yolcu da yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA