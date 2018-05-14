'Çorum'un 'gizemli kızlara' ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum'

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, psikolojik sorunları nedeniyle geceleri geldiği Ulu Mezarlık’taki bir kabrin başında ağlayan "mezarlıkta ağlayan kız" olayıyla ilgili, "Çorum'daki bir kız çocuğumuzun psikolojisi üzerinden Türkiye kamuoyunu yönlendirmek ve bununla Çorum'u tanıtmak adına yapılan hareketlerin, haberlerin doğru olmadığını düşünüyorum." dedi.

Gül, esnaf ziyareti sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "mezarlıkta ağlayan kız" olayının gündeme geldiği ilk anda, akşamları mezarlığa giderek, bir kabrin başında ağladığı iddia edilen söz konusu kişinin, psikolojik rahatsızlığı bulunan bir kişi olabileceğini söylediğini anımsattı.

Söyledikleri gibi, basında "gizemli kız" olarak sunulan kişinin psikolojik sorunları olan bir genç kız olduğunun ortaya çıktığına ve bunun basınla paylaşıldığına işaret eden Gül, "Gizemli kızımızın peşine düşen, Çorum'u gizemli kızla özdeş haline getiren basın mensuplarımıza, gizemli Çorum'u tespit etmelerini öneririm." diye konuştu.

Köklü bir tarihin yanı sıra inanç turizminden coğrafi güzelliğine, insanların misafirperverliğine kadar pek çok özelliği bulunan Çorum'un sanayisi ile de dikkat çekmesi gereken bir il olduğunun altını çizen Gül, şunları kaydetti:

"Sanayicilerimiz artık zırhlı araçlarda ve tanklarda sis havanları, merkezi lastik basınç kontrol sistemi, 14 ton kapasiteli çekme kurtarma vinç sistemleri yapıyor. Isı ve basınca dayanıklı mühimmat depolama sistemleri yapıyor. Halen üzerinde Ar-Ge çalışmalarının devam ettiği modüler silah stabilizasyon sistemleri, akıllı nişangah ve tetik sistemleri, kimyasal, biyolojik, radyoaktif koruma sistemlerini üretebilen Çorum sanayimiz, savunma sanayisi ile askeri alanda her türlü katkıya hazırdır. Destek ve tanınma bekleyen organize sanayimizin gizeminin tespit edilmesini yeğlerim. O yüzden Çorum'daki bir kız çocuğumuzun psikolojisi üzerinden Türkiye kamuoyunu yönlendirmek ve bununla Çorum'u tanıtmak adına yapılan hareketlerin, haberlerin doğru olmadığını düşünüyorum."

Mezarlıkta ağlayan kızdan yola çıkarak hikaye geliştirilmesi

Gül, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, "gizemli genç kız"ın hikayesinden yola çıkılarak kente gelecek turist sayısının artırılmasına yönelik çalışma başlatılmasıyla ilgili görüşlerini de şöyle dile getirdi:

"Çorum'un 'gizemli kızlara' ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Çorum'un kendisinin gizeminin çözülmesi, 7-8 bin yıllık tarihi olan bir kentin coğrafi özelliği ve güzelliği olan bir kentin, sadece küçük hesaplarla, küçük projelerle, planlarla ilerleyen, sanki bunların yüzünden tanınmış bir il olmasını, tanınan bir il olmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Ev sahibi olarak tüm basın mensuplarını Çorum'a davet ediyorum. Gizemli kızdan çok daha güzel haberleri onlara sunarız. Bu konuda teminat da veriyorum."

Olay

İddiaya göre, 28 Nisan'da akşam saatlerinde kent merkezindeki Ulu Mezarlık yakınındaki esnaf, bir kabrin başında genç kızın ağladığını görünce durumu mezarlık görevlilerine bildirmiş, görevlilerce yapılan araştırmada, söz konusu mezarın yakınında kimseye rastlanmamıştı.

Ertesi gün akşam saatlerinde aynı kızın yine mezarlıkta olduğu ihbarı üzerine görevliler durumu polise haber vermiş, ekiplerin mezarlık ve çevresinde yaptığı aramalardan herhangi bir sonuç alınamamıştı.

Genç kızın başında ağladığı iddia edilen mezara, "Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım." yazılı not bırakılmış, kızın tespit edilmesi için mezarlığa güvenlik kamerası ve foto kapanlar kurulmuştu.

Günlerce hem Çorum hem de diğer illerden vatandaşların ilgi gösterdiği olaya ilişkin çalışmalarını sürdüren emniyet güçlerinin, genç kızı mezarlık yakınlarındaki evinde bulduğu belirtilmişti.