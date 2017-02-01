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Çorum'daki ilk FETÖ/PDY iddianamesi kabul edildi

Çorum'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 16'sı tutuklu 32 şüpheli hakkında hazırlanan ilk iddianame, mahkemece kabul edildi.

Çorum'daki ilk FETÖ/PDY iddianamesi kabul edildi

Çorum'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 16'sı tutuklu 32 şüpheli hakkında hazırlanan ilk iddianame, mahkemece kabul edildi.

01 Şubat 2017 Çarşamba 13:45
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Çorum'daki ilk FETÖ/PDY iddianamesi kabul edildi

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bir kısmı 15 Temmuz'daki darbe girişiminden öncesine ait FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, örgütün il imamı G.D. ve mütevelli heyeti üyeleri ile örgüte finans desteği sağlayan iş adamlarının yer aldığı 32 şüpheli hakkında hazırlanan 554 sayfalık iddianame, Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, 16'sı tutuklu, 12'si firarda olan, 3'ü adli kontrol kararıyla, biri de tutuksuz yargılanmasına karar verilen 32 şüpheli hakkında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından hapis cezası istendi. İddianamede yer alan şüphelilerden 29'u hakkında 15 yıldan 22,5 yıla kadar, 3'ü için de 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanıkların yargılanmasına 21 Mart'ta başlanacağı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
çorumFETÖ
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