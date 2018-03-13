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Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 13 ölü

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir yolcu otobüsünün tıra çarparak alev alması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 13 ölü

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir yolcu otobüsünün tıra çarparak alev alması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

13 Mart 2018 Salı 11:19
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Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 13 ölü

ÇORUM

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir yolcu otobüsünün tıra çarparak alev alması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmet Eslen'in kullandığı İmparator Turizm firmasına ait İstanbul'dan Tokat'a giden 60 FH 302 plakalı yolcu otobüsü, Osmancık-Kargı kara yolunun 30. kilometresindeki Ardıç mevkisinde Gürcistan plakalı LT 640 TL plakalı çelik boru yüklü tıra arkadan çarptı. Daha sonra otobüste yangın çıktı. 

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

İlk belirlemelere göre, 13 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otobüsün tamamen yanması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının netleştirilmesi konusunda güçlük çekildiği belirtildi. 

Ekipler, Cumhuriyet Savcısının nezaretinde kaza yerindeki çalışmalarını sürdürüyor. 

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş ve Osmancık Kaymakam Vekili Emre Çiftci ile olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı. 

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı da Osmancık Devlet Hastanesine giderek, yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. 

Yanan otobüsün brandalarla kapatılmasının ardından cenazeler çıkartılmaya başlandı.

"Bir patlama sesi ile birlikte tüm camlar kırıldı"

Kazadan bebeğiyle kurtulan ve Osmancık Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralı yolculardan Emine Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza sırasında herkesin uyuduğunu belirterek, "Bütün herkes uyuyordu araçta. Bir tek ben uyumuyordum, çocuğumla ilgileniyordum. Sonra bir patlama sesi ile birlikte tüm camlar kırıldı ve otobüs sarsılmaya başladı. Sonra bir dünya insan sesiyle aracın arkası yanmaya başladı. Daha sonra bir ağabey camı kırdı ve dışarı çıkmaya çalıştık. Çıkabilenler kurtuldu, çıkamayanlar da yanarak can vermişler." dedi.

Otobüste on numaralı yağ kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili inceleme

Olay yerinde inceleme yapan Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, AA muhabirinin sorusu üzerine, kaza sonrası yanan otobüste on numaralı yağ kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili numune aldırdıklarını, bu konuda da inceleme yapılacağını bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
çorumYolcu Otobüsü13 ölü
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