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'Çoruh Nehri Projesi' hayata geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasım 2015'te ziyaret ettiği Bayburt'ta, "Çoruh'u Bayburt'a katın, kazandırın" talimatıyla başlayan proje hayata geçiriliyor.

'Çoruh Nehri Projesi' hayata geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasım 2015'te ziyaret ettiği Bayburt'ta, "Çoruh'u Bayburt'a katın, kazandırın" talimatıyla başlayan proje hayata geçiriliyor.

21 Eylül 2016 Çarşamba 15:26
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'Çoruh Nehri Projesi' hayata geçiyor

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2015'teki Bayburt ziyareti sırasında verdiği talimat üzerine hazırlanan Çoruh Nehri Projesi hayata geçiriliyor.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, yaptığı açıklamada, Çoruh Nehri'nin bütün güzellikleriyle Bayburt'a kazandırılması talimatının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildiğini söyledi.

Erdoğan'ın Bayburt ziyaretindeki "Çoruh'u Bayburt'a katın, kazandırın. Çoruh'la ilgili projeleri yaptırın, doğru şeyler olsun" şeklindeki talimatın ardından, projelerini DSİ bölge ve şube müdürlükleriyle hazırladıklarını anlatan Memiş, şöyle devam etti:

"Maliyet onlara ait, proje ise bizim. En son şekliyle yine Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sayın Maliye Bakanımız Naci Ağbal ile Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu projenin en son haline birlikte baktı, birlikte karar verdi. Eksik ya da fazla olan kısımlarını giderdiler. En son onların talimatıyla bu proje hayata geçiyor, şu anda da başladı. Önümüzdeki bahar mevsimiyle Taş Köprü-Erzurum Köprüsü arası, ondan sonraki etap ise Kaleardı-Kopuz Köprüsü olacak."

Mete Memiş, proje kapsamında şehir merkezine 5 kilometre mesafede, Kaleardı bölgesinde atık su arıtma tesisi kurulduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından başlatılan çalışmalarla Çoruh Nehri'nin özlenen güzelliğe kavuşmaya başladığını vurguladı.

Çalışmalar kapsamında Çoruh Nehri'nin ilk etapta geçen yıl itibarıyla atık sulardan arındırıldığını belirten Memiş, "Nehre, şehir merkezinin hiçbir yerinde atık karışmıyor. Sadece Pönserek Deresi'nde açamadığımız bir yer vardı. Orada 2-3 ev atığı vardı, o da şu anda tamamlanıyor. Onun dışında Bayburt şehir merkezinde Çoruh Nehrimize hiçbir yerden atık karışmıyor. Nehir pırıl pırıl." dedi.

AA

Son Güncelleme: 21.09.2016 15:27
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBayburtÇoruh Nehri ProjesiMete MemişProje
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