Çok miktarda patlayıcı ele geçirildi

HAKKARİ

Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK üyelerinin güvenlik güçlerine yönelik bombalı eylem hazırlığında olduğunun belirlenmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin Yüksekova-Dağlıca karayolunda yaptığı aramada bir menfezin altında patlatılmaya hazır, uzaktan kumanda düzenekli mutfak tüpü bulunduğu kaydedilen açıklamada, ''İçerisinde A-4, TNT ve amonyum nitrat bulunan 30 kilogramlık patlayıcı etkisiz hale getirilmiş, konuyla ilgili çok yönlü adli araştırma başlatılmıştır'' denildi.