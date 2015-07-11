ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 20. yılı dolayısıyla Bosna Hersek'e gönderdiği mesajda, Srebrenitsa katliamının, son dönem insanlık tarihinin en utanç verici hadiselerinden biri olduğunu belirtti.

Bundan 20 yıl önce Bosna Hersek'ten Türkiye ve tüm dünyaya ulaşan haberler nedeniyle tarifi mümkün olmayan acılar yaşandığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"O gün sizler orada hangi sıkıntıları yaşadıysanız, emin olun, aynısını, üstelik de uzakta olmanın verdiği çaresizlikle, burada bizler de yüreğimizde hissettik. Acılarınızı bir nebze olsun dindirmek, yaralarınızı sarabilmek, insani ve vicdani sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için, o günlerde Türkiye'nin nasıl seferber olduğunu yakından biliyorum. Bugün, geçmişi unutmadan, tarihten dersler alarak, benzer dramların yaşanmayacağı barış ve huzur dolu bir geleceği inşa etmekle sorumluyuz. Elbette bazı izler silinmiyor, bazı acıların telafisi olmuyor, yitirilen gencecik fidanlar geri gelmiyor. Ama bizler, dayanışmayı, paylaşmayı ve birlikte yaşamayı yücelten bir anlayışla istikbale bakmalı, umudu diri tutmalıyız."

Bosna Hersek'in son 20 yılda yaralarını sarma, katliamın sorumlularından hesap sorma konusunda çok önemli mesafe kaydettiğini bildiren Erdoğan, bu sürece katkısı olan tüm siyasetçileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini, kanaat önderlerini, mağdurları ve onların yakınlarını gönülden tebrik ettiğini belirtti.

Burada yaşanan acıların, çekilen çilelerin, dünyanın başka hiçbir coğrafyasında ve hiçbir zaman yeniden yaşanmamasını dileyen Erdoğan, "Temennimiz ve duamız, bugün Suriye'nin, Irak'ın, Yemen'in, Filistin'in, Mısır'ın, Libya'nın, Afganistan'ın, Somali'nin, Afrika'nın çocuklarının yaşadığı dramların da son bulmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz sahilde uçurtma uçuran, annesinin kucağında uyuyan, arkadaşlarıyla oyun oynayan çocukların öldürülmediği bir dünya hayal ediyoruz. Kuşkusuz bu noktada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ülkeleri ile uluslararası ve bölgesel güçlere büyük sorumluluklar düşüyor" görüşünü paylaştı.

Türkiye'nin, Bosna Hersek başta olmak üzere tüm Balkanlar'da istikrar ve güven ikliminin hakim olması için bugüne kadar büyük çaba gösterdiğini kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin bundan sonra da elinden gelen desteği vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

Katliamda hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve tüm Bosna Herseklilere başsağlığı dileyen Erdoğan, bu acıyı paylaşmak, kurbanların hatıralarına sahip çıkmak için anma törenlerine katılan herkese kadirşinaslıkları için teşekkür etti.