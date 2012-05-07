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Çocuklarımız trafik kültürünü öğrenmeli

Milli Eğitim Bakanı Dinçer, ''Bizim çok güçlü şekilde trafik kültürünü geliştirmeye ihtiyacımız var'' dedi

Çocuklarımız trafik kültürünü öğrenmeli

Milli Eğitim Bakanı Dinçer, ''Bizim çok güçlü şekilde trafik kültürünü geliştirmeye ihtiyacımız var'' dedi

07 Mayıs 2012 Pazartesi 13:53
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Çocuklarımız trafik kültürünü öğrenmeli

KARAMAN - Açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Karaman'a gelen Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, İl Emniyet Müdürlüğü'nce çocuklarda trafik bilincinin artırılması amacıyla hazırlanan ''Selim ve Arkadaşları Trafikte'' adlı animasyon filminin Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen gala programına katıldı.
Dinçer, burada yaptığı konuşmada, trafiğin modern dünyanın çok önemli olgularından biri olduğunu, bu olgunun da beraberinde bir kültür gerektirdiğini belirtti.
Tüm şartları aynı olan iki toplum düşünüldüğünde trafik bilinci olmayan ülkelerde trafik kazalarının daha fazla olacağına dikkati çeken Dinçer, Türkiye'nin 1 ile 15 yaş arasındaki çocukların kazalarda hayatlarını kaybetme oranıyla dünyadaki trafik kazaları ile mukayese edildiğinde en fazla can kaybı olan ülkelerden birisi olduğunu anlattı Dinçer, ''İnsanların çektiği sıkıntılar ve ezalar hariç. Öyleyse normal şartlarda bizim çok güçlü şekilde trafik kültürünü geliştirmeye ve insanlarımızda bu konuda bilinç yaratmaya ihtiyacımız var'' dedi.

''Maksadımız çocuklarımıza küçükten trafik kurallarını öğretmek''
Trafik kültünün geliştirilmesinin temelinde sevgi, saygı, insanlar arası iletişim ve kurallara uyma gibi çok önemli, çok temel insani değerlerin yattığını dile getiren Dinçer, sözlerine şöyle devam etti:
''Biz insanlara sevgiyi öğretmezsek, başkalarına saygı göstermeyi öğrenemezsek, konuşmayı, bir sorunu konuşarak çözmeyi, kurallara uymayı öğrenemezsek, trafik bilincini ve kültürünü geliştirme şansına sahip değiliz. Karayolları Kanunu'nda trafik kurallarını öğreten ders konulacağına dair hüküm var. Biz de 1 ve 3. sınıflar arasında daha çok hayat bilgisi derslerinde trafik kuralları ile ilgili bilgiler veriyorken, 4 ve 5. sınıfta doğrudan trafik dersi veriyoruz. Maksadımız; çocuklarımıza küçükten trafik kurallarını öğretmeye çalışmak ve onları bir kültür sahibi nesiller olarak yetiştirmek. Bunun için yoğun bir çaba sarf etmeye ihtiyacımız var.''
Programa, Karaman Valisi Süleyman Kahraman, Emniyet Müdürü Lütfü Sönmez, Belediye Başkanı Kamil Uğurlu, AK Parti Karaman Milletvekilleri Mevlüt Akgün ve Lütfi Elvan, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Gökmen ile çok sayıda polis ve öğrenci katıldı.

AA

Son Güncelleme: 07.05.2012 05:53
Anahtar Kelimeler:
Trafik
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