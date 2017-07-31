'Çocuklarım üzerine yemin ettirerek soruları verdiler'

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 11'i tutuklu, 8'i tutuksuz ve biri firari 20 sanık hakkında hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen itirafçı eski bir polis, örgüt tarafından komiser yardımcılığı sınav sorularının çocuklarının üzerine yemin ettirilerek kendisine verildiğini anlattı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Devlete Karşı Suçlar ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan ve Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, örgütün "emniyet mahrem imamı" olduğu öne sürülen eski öğretmen ile bazı eski komiser yardımcıları, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu.

"Verdikleri sorularla sınavdakiler aynıydı"

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan eski polis H.O, bir rahatsızlık geçirdiği dönemde örgütten bazı kişilerin kendisini evinde ziyaret ettiğini söyledi.

Evindeki muhabbet ortamında kendisine komiser yardımcılığı sınavı sorularının verildiğini anlatan H.O, şöyle devam etti:

"Muhabbet esnasında bana hitaben 'bu ülkenin iyi, temiz insanlara ihtiyacı var, iyi insanların başa geçmesi lazım, bunu günah olarak sayma' diyerek cebinden çıkarmış olduğu 3-4 sayfa civarında bir kağıt verdi. Bu kağıt üzerinde şu an tam hatırlamıyorum ama tahmine göre 300 civarında soru vardı. Bu soruların içeriğinde genel kültür ile alakalı soru bulunmuyordu soruların cevapları üzerine yuvarlak halka içerisinde işaretlenmişti. Bu soru kağıtlarını bana verdikten sonra H.Y. isimli şahıs bu konudan kimselere hatta aileme bile bahsetmemem hususunda benden çocuklarım üzerine yemin etmemi istedi. Ben de yemin ederek soru kağıtlarını aldım. Sorulara çalışarak sınava girdim. Bu sınav sonucunda bana gelen soru kağıdındaki soru cevapları ile sınavdaki sorular aynı idi. Bu vesile ile sınavı kazandım."