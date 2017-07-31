Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107458
ALTIN
143.619
DOLAR
3.5252
STERLİN
4.6169
EURO
4.1385
İstanbullu 'park yasağı'na uymadı
İstanbullu 'park yasağı'na uymadı
'Sicil affı' başvurusunda son gün
'Sicil affı' başvurusunda son gün
Yoldan kitap topladılar
Yoldan kitap topladılar
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat

'Çocuklarım üzerine yemin ettirerek soruları verdiler'

Sivas'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen itirafçı eski bir polis, örgüt tarafından komiser yardımcılığı sınav sorularının çocuklarının üzerine yemin ettirilerek kendisine verildiğini anlattı.

'Çocuklarım üzerine yemin ettirerek soruları verdiler'

Sivas'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen itirafçı eski bir polis, örgüt tarafından komiser yardımcılığı sınav sorularının çocuklarının üzerine yemin ettirilerek kendisine verildiğini anlattı.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:16
0 Okunma
'Çocuklarım üzerine yemin ettirerek soruları verdiler'

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 11'i tutuklu, 8'i tutuksuz ve biri firari 20 sanık hakkında hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen itirafçı eski bir polis, örgüt tarafından komiser yardımcılığı sınav sorularının çocuklarının üzerine yemin ettirilerek kendisine verildiğini anlattı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Devlete Karşı Suçlar ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan ve Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, örgütün "emniyet mahrem imamı" olduğu öne sürülen eski öğretmen ile bazı eski komiser yardımcıları, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu.

"Verdikleri sorularla sınavdakiler aynıydı"

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan eski polis H.O, bir rahatsızlık geçirdiği dönemde örgütten bazı kişilerin kendisini evinde ziyaret ettiğini söyledi.

Evindeki muhabbet ortamında kendisine komiser yardımcılığı sınavı sorularının verildiğini anlatan H.O, şöyle devam etti:

"Muhabbet esnasında bana hitaben 'bu ülkenin iyi, temiz insanlara ihtiyacı var, iyi insanların başa geçmesi lazım, bunu günah olarak sayma' diyerek cebinden çıkarmış olduğu 3-4 sayfa civarında bir kağıt verdi. Bu kağıt üzerinde şu an tam hatırlamıyorum ama tahmine göre 300 civarında soru vardı. Bu soruların içeriğinde genel kültür ile alakalı soru bulunmuyordu soruların cevapları üzerine yuvarlak halka içerisinde işaretlenmişti. Bu soru kağıtlarını bana verdikten sonra H.Y. isimli şahıs bu konudan kimselere hatta aileme bile bahsetmemem hususunda benden çocuklarım üzerine yemin etmemi istedi. Ben de yemin ederek soru kağıtlarını aldım. Sorulara çalışarak sınava girdim. Bu sınav sonucunda bana gelen soru kağıdındaki soru cevapları ile sınavdaki sorular aynı idi. Bu vesile ile sınavı kazandım."

AA

Anahtar Kelimeler:
SivasFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversite öğrencileri köy çocukları için yollarda
Üniversite öğrencileri köy çocukları için yollarda
Dolu mağduru araç sahiplerine uyarı
Dolu mağduru araç sahiplerine uyarı
Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe girişimi davası başladı
Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe girişimi davası başladı
İzmir'de bir haftada 645 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de bir haftada 645 kaçak göçmen yakalandı
Eskişehir'de FETÖ'den emniyet mensubu 9 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de FETÖ'den emniyet mensubu 9 şüpheli yakalandı
Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı
Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı
Şemdinli'de 2 köy ve 3 mezrada sokağa çıkma yasağı
Şemdinli'de 2 köy ve 3 mezrada sokağa çıkma yasağı
TSK Instagram'da hesap açtı
TSK Instagram'da hesap açtı
Nüfus Hizmetleri Kanunu'ndaki değişiklik hukuk devletinin gereğidir
Nüfus Hizmetleri Kanunu'ndaki değişiklik hukuk devletinin gereğidir

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ