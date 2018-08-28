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Çocuklar Duymasın'dan acı haber

Çocuklar Duymasın'da Beton Orçun'u canlandıran Alperen Khamis'in annesi Nilgün Aksu hayatını kaybetti...

Çocuklar Duymasın'dan acı haber

Çocuklar Duymasın'da Beton Orçun'u canlandıran Alperen Khamis'in annesi Nilgün Aksu hayatını kaybetti...

28 Ağustos 2018 Salı 12:11
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Çocuklar Duymasın'dan acı haber

Yediden yetmişe geniş izleyici kitlesine sahip Çocuklar Duymasın'ın oyuncu kadrosunu ölüm haberi derinden etkiledi. Yılların eskitemediği kaliteli projeler arasına kazınan Çocuklar Duymasın'da Beton Orçun'u canlandıran Alperen Khamis'in annesi Nilgün Aksu 18 Haziran günü geçirdiği trafik kazası sonucu şuuru kapalı olarak Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Cenaze namazı dün (28 Ağustos) ikindi namazına müteakip Tarabya Merkez Camii'nde kılınan Nilgün Aksu'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.... (Önce Vatan Gazetesi)

Sevgili arkadaşım Nilgün; yaşama sevinci ile dolu harika bir insan ve başarılı bir iş kadınıydı. Daha birlikte projelerimiz vardı. Oğluna çok düşkündü, en iyi şekilde yetiştirdi. Bu güzel insanı genç yaşında yolculamak çok zor geldi. İnanılmaz acı, çok çok üzgünüm. Tüm ailesine, sevenlerine , sevgili Alperen'e, tüm Çocuklar Duymasın ailesine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun... (Funda Akosman Erman)

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Çocuklar DuymasınBeton OrçunAlperen KhamisNilgün Aksu
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