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Çocuklar deprem gerçeğini oyunlarla öğreniyor

Toplumda afet bilincinin yerleştirilmesi ve yeni nesillerin eğitimi amacıyla kurulan Deprem Simülasyon Merkezi'nde, öğrencilere depremin oluşumu, nedenleri ve oluşturabileceği felaketler, AFAD eğitmenleri tarafından oyunlarla anlatılıyor.

Çocuklar deprem gerçeğini oyunlarla öğreniyor

Toplumda afet bilincinin yerleştirilmesi ve yeni nesillerin eğitimi amacıyla kurulan Deprem Simülasyon Merkezi'nde, öğrencilere depremin oluşumu, nedenleri ve oluşturabileceği felaketler, AFAD eğitmenleri tarafından oyunlarla anlatılıyor.

31 Ekim 2017 Salı 12:01
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Çocuklar deprem gerçeğini oyunlarla öğreniyor

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) eğitmenleri,Deprem Simülasyon Merkezi'nde, öğrencilere, depremin nedenlerini, oluşumunu ve oluşturabileceği felaketleri maketler, oyunlar ve özgün yöntemlerle öğretiyor.

Merkezde görev yapan AFAD Eğitmeni Emel Sonkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimlerde katılımcıları afet öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirdiklerini söyledi.

Afet kültürü oluşturmanın yanında bazı yanlış algılarla da mücadele ettiklerini dile getiren Sonkaya, "Mesela kitaplarımızda bile hala 'Doğal afet' diye bir tanımlama var. Aslında doğal afet diye bir olay yoktur. Doğa olaylarının afete dönüşmesi doğal değildir. Böyle tanımladığımızda da özellikle çocuklarımızda yanlış bir algı oluşuyor. Bir kültürü değiştirmek istiyorsak temelini, tanımını da değiştirmek gerekir." şeklinde konuştu.

Sonkaya, kültür oluşturma ve bilinçlendirme faaliyetlerinin hitap ettiği kitlenin ilgi alanına uygun, güncel ve ilgi çekici olması gerektiğini dile getirerek, Afet Farkındalık Merkezi'nde çocuklara yönelik "afeti öğrenme" eğitimlerini, hazırladıkları özel maketler ve çeşitli materyallerle oynayarak ve eğlenerek verdiklerini anlattı.

Bu atölye çalışmalarında Türk kültürüne ait ögelerin de kullanıldığına dikkati çeken Sonkaya, şöyle konuştu:

"Eğitimlerimizde popüler oyunları da geleneksel kültürümüzü de kullanmaya çalışıyoruz. Hacivat-Karagöz'ün mizahi yönünü kullanarak çocuklara güldürürken öğretmeyi hedefliyoruz. Çocuklara, deprem çantası hazırlama ve eşya sabitlemeyle ilgili eğlenceli eğitici animasyonlar izletiyoruz ve daha sonra onunla ilgili çeşitli ödül oyunları oynuyoruz. Burada afet eğitimlerine özel materyaller ve oyunlar ürettik. Bunları da eğitimlerimizde kullanıyoruz."

Emel Sonkaya, bu etkinliklerde çocukların aktif olduklarını ve hepsinin başrolde olduğunu ifade ederek, çocuklara ülke olarak en iyisini yapabileceklerini göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Çocuklara geleceğin Mimar Sinan'ları olsunlar diye de öz güven ve hedef aşılamaya çalıştıklarını kaydeden Sonkaya, "Çocuklar bizim yarınlarımız, geleceğin mühendisleri, mimarları. Biz, onların zihinsel dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 'Önlem alırsak zarar görmeyiz' kültürü yaygınlaşsın, benimsesinler istiyoruz. Ancak ben sadece yarınlara yatırım yaptığımızı da düşünmüyorum. Artık çocuklar evde fazlasıyla söz sahibiler. Burada eğitim aldıktan sonra ailelerini harekete geçiriyorlar." diye konuştu

AA

Anahtar Kelimeler:
AfadDeprem
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