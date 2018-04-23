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'Çocuk Vali' oyun alanlarının arttırılmasını istedi

'Çocuk Vali' oyun alanlarının arttırılmasını istediİSTANBUL - İstanbul Valisi Vasip Şahin'in koltuğuna 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çatalca Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker İlkortaokulu 8. sınıf öğrencisi Sahra Tütüncü oturdu.

'Çocuk Vali' oyun alanlarının arttırılmasını istedi

'Çocuk Vali' oyun alanlarının arttırılmasını istediİSTANBUL - İstanbul Valisi Vasip Şahin'in koltuğuna 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çatalca Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker İlkortaokulu 8. sınıf öğrencisi Sahra Tütüncü oturdu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:31
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'Çocuk Vali' oyun alanlarının arttırılmasını istedi

İSTANBUL - İstanbul Valisi Vasip Şahin'in koltuğuna 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çatalca Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker İlkortaokulu 8. sınıf öğrencisi Sahra Tütüncü oturdu.

Vali Şahin, 23 Nisan dolayısıyla Valiliğe gelen Çatalca Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker İlkortaokulu öğrenci ve öğretmenlerini kabul salonunda karşıladı. Şahin, konuklarıyla tek tek ilgilenerek çiçek takdim etti.

Daha sonra Vali Şahin, makamını 8. sınıf öğrencisi Sahra Tütüncü'ye bıraktı.

Tütüncü, öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, dünyada çocuk bayramı olan ve bunu dünya çocuklarına armağan eden bir ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Dünya çocuklarına bu bayramı armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında, milli mücadelede, 15 Temmuz'da ve Afrin'de canlarını feda eden şehitleri ve kahraman gazileri saygıyla andığını belirten Tütüncü, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan hanımefendinin teşviğiyle başlatılan Okuma Yazma Seferberliği Projesi'nin ilimizdeki uygulama sürecinin takipçisi olduğumu ve olacağımı belirtmek isterim. Bu projeyle, okuma yazma konusunda büyük bir açığın kapatılacağı kanaatindeyim.

İkinci olarak bağımlılıkla mücadeleyle ilgili başlattığımız projelerin destekçisi ve takipçisi olduğumu belirtmek isterim. Bu projeyle ilgili çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Okullarımızda velilerimizi ve öğrencilerimizi bilgilendirmek için bu projelerimizle ilgili konferanslar düzenliyoruz. Güzel şehrimizin bu konuyla ilgili sıkıntısı kalmayacak."

Vali Şahin'in, şehirle ilgili yapmayı planladığı projelere ilişkin görüşlerini sorması üzerine Tütüncü, "İstanbul ülkemizin en kalabalık şehri. Tüm şehirlerde olduğu gibi bir trafik problemine sahip. Ancak yeni yol, raylı sistem ve toplu taşıma projeleriyle, bu sorunun en kısa zamanda da ortadan kalkacağını düşünüyorum. Ayrıca yoksullukla mücadele, hayvan barınaklarının artması, kütüphane kullanımı ve sayısının artması, ağaçlandırma çalışmalarının yapılmasıyla şehrimizin daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Tütüncü, çocukların daha rahat geniş alanlarda oyun oynayabilmesi için yeni alanların yapılması gerektiğini ifade etti.

Basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan Tütüncü, sokaktaki hayvanların şehirde yaşamalarının zor olduğunu, kış ve yaz aylarında sokaklara, evlerin köşelerine mama ve su konulmasını tavsiye etti.

"Oyun alanları bence yeterli değil"

Tütüncü, trafik sorununa yönelik bir projesi olup olmadığı sorusuna, toplu ulaşımın artmasıyla, raylı sistem projeleriyle trafik sorununun daha iyi çözüleceği yanıtını verdi.

"Çocuklar için oyun parkları yeterli mi, arttırılabilir mi?" sorusu üzerine Tütüncü, "Oyun alanları bence yeterli değil, arttırılması gerekiyor. Çünkü çocuklarımız istedikleri gibi dışarı çıkamıyor. Daha rahat oynayabilecekleri yerlerin olması gerekiyor. Bu yüzden oyun alanlarımızın arttırılması gerek." dedi.

Teknoloji bağımlılığı hakkındaki görüşü sorulan Tütüncü, "En büyük sorumluluk ailelere düşüyor. Çocuklara küçük yaşlarda telefon ve tablet vermemeleri gerekiyor. Sosyal medyayı herkes gibi ben de kullanıyorum. Ama kontrollü bir şekilde kullanıyorum. Çünkü pek güvenli bir yer değil. Her an bütün bilgilerimiz paylaşılabilir. O yüzden ailelerimizin denetimi altında kullanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Vali Şahin, konuşması sırasında zaman zaman heyecanlanan Tütüncü'yü yönlendirerek, destek verdi.

Tütüncü'nün ardından değerlendirmede bulunan Vali Şahin, "Çocuklarımız özlü ve konuya hakim bir şekilde sorunları dile getiriyorlar, çözüm önerilerini sunuyorlar. Çocuk yüreğiyle, çocuk bakışıyla, belki büyükler olarak bizim zaman zaman ihmal ettiğimiz, görmezden geldiğimiz veya göremediğimiz ayrıntıları görüyorlar. Onlara teşekkür ediyorum, bugün onların günü. Çocuk safiyetiyle gördükleri eksikler ve bize sundukları çözüm önerileri bazen çok isabetli şeyler oluyor. Zaman zaman onlarla karşılaştıkça ne düşündüklerini öğrenmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
çocuk ValiOyun Alanları
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