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Çocuk parkında ateş açan kişi yeniden gözaltında

Pendik'te bir çocuk parkında silahıyla ateş açarak bir çocuğun yaralanmasına neden olduğu iddia edilen kişi, yeniden gözaltına alındı.

Çocuk parkında ateş açan kişi yeniden gözaltında

Pendik'te bir çocuk parkında silahıyla ateş açarak bir çocuğun yaralanmasına neden olduğu iddia edilen kişi, yeniden gözaltına alındı.

28 Ağustos 2018 Salı 16:23
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Çocuk parkında ateş açan kişi yeniden gözaltında

Pendik'te bir çocuk parkında silahıyla ateş açarak bir çocuğun yaralanmasına neden olduğu iddia edilen kişi, yeniden gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 21 Ağustos'ta Pendik Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında, evinin penceresinden ateş açarak 7 yaşındaki H.D'nin sırtından vurularak yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Emniyet'ten serbest bırakılan B.B, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

B.B'nin Emniyet'teki işlemlerinin ardından Savcılığa sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
PendikÇocuk Parkı
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