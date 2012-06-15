Çocuk mahkemeleri yargılayacak

ANKARA - Aylin Sırıklı Yargıtay 9. Ceza Dairesi, terör suçu iddiasıyla yargılanan çocukların,

çocuk mahkemeleri

nde yargılanmalarına karar verdi.

Terör örgütünün propagandasını yapma, kamu malına zarar verme, silahlı terör örgütüne üye olma ve görevi yaptırmamak için direnme suçlamalarıyla Alican K. hakkında dava açıldı.

İzmir 3. Çocuk Mahkemesi, çocuğun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun terör örgütü üyeliği ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezalandırılması gerektiğini belirterek, görevsizlik kararı verdi. Mahkeme dosyayı İzmir Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

İzmir 3. Çocuk Mahkemesi'nin bu kararına itiraz edilmesi üzerine, dosya İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi. Mahkeme itirazı kabul ederek terör suçundan hakkında dava açılan çocuk Alican K'nın İzmir 3. Çocuk Mahkemesi'nde yargılanmasına karar verdi.

Adalet Bakanlığı ise İzmir 2. Çocuk Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin kararını yerinde görmeyerek, kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay'a başvurdu.

Dosyayı görüşen Yargıtay 9. Ceza Dairesi, İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının usul ve kanuna uygun olduğunu belirtti. Daire, Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma talebine dayanılarak düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteğini yerinde görmeyerek oy birliğiyle reddetti. Yargıtay'ın bu kararı ile bundan sonra terör suçu iddiasıyla yargılanan çocuklar

çocuk mahkemeleri

nde yargılanacak.

