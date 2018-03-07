Çocuk istismarı duyarlılığı BİMER'e de yansıdı

ANKARA - Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER), yılın ilk iki ayında yapılan 416 bin 936 başvurunun 2 bin 55'ini "çocuk istismarı" başlığı oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre, kurulduğu 2006'dan bu yana vatandaşların istek, şikayet, ihbar, görüş, öneri ve bilgi edinme haklarına ilişkin taleplerini alan, inceleyen ve ilgili makamlara ileten BİMER'e başvurular artarak devam ediyor.

2013 yılından bu yana 7 milyon 306 bin 495 başvuruda bulunulan BİMER'e geçen yıl 2 milyon 16 bin 21 başvuru yapılmıştı.

BİMER'e bu yılın ilk iki ayında ise 416 bin 936 kişi müracaat etti. Bu dönemde 193 bin 720 şikayet, 129 bin 959 istek, 60 bin 139 bilgi edinme talebi kaydedildi.

Vatandaşlar, BİMER'e 380 bin 318 başvuru ile en çok internet üzerinden ulaştı.

İstihdamla ilgili talepler ön planda

Vatandaşlar, BİMER'in kapısını en çok kamu personel alımı, iş, kadro talebi ve taşeron sorunları konusunda çaldı.

Merkeze, bu dönemde 17 bin 823 kamu personeli alımı, 9 bin 780 taşeron işçi sorunları, 8 bin 530 iş talebi, 8 bin 522 diğer yardımlar, 6 bin 940 personel şikayeti ve 6 bin 916 kadro talebi başvurusu geldi. Öte yandan sağlık, eğitim, askerlik, altyapı hizmetleri, telekomünikasyon, vergi ve mali işlemler ile bankacılık işlemleriyle ilgili başvurular da BİMER'e iletildi.

2017 yılında 49 bin 977 iş talebi ile 20 bin 671 kadro talebi başvurusu yapıldı, 38 bin 649 personel şikayeti aktarıldı.

Vatandaşın çocuk istismarı duyarlılığı

Çocuk istismarının önlenmesine yönelik tedbirleri belirlemek üzere Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında 6 bakanlığın katılımıyla kurulan komisyonun çalışmalara başlamasının ardından cinsel istismar konusunda toplumda oluşan duyarlılık BİMER verilerine de yansıdı.

Vatandaşlar, çocuk istismarına yönelik risklerin azaltılması, adli süreç boyunca mağdurların korunması ve rehabilitasyonu, risklere karşı çocukların ve ailelerin bilinçlendirilmesi ile konuya ilişkin cezaların gözden geçirilerek caydırıcılığın güçlendirilmesine ilişkin talep, şikayet ve istekte bulundu.

Bu kapsamda BİMER'e çocuk istismarı konusunda 2 bin 55 başvuru yapıldı.

En çok başvuru Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

Ocak ve şubat aylarında BİMER'e yapılan başvuruların bakanlıklara göre dağılımında ise ilk sırayı 54 bin 993 başvuru ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aldı. İçişleri Bakanlığı 48 bin 39 başvuru ile ikinci, Sağlık Bakanlığı ise 41 bin 438 başvuru ile üçüncü oldu.

Bu bakanlıkları 33 bin 194 başvuru ile Adalet Bakanlığı, 29 bin 793 başvuru ile Milli Eğitim Bakanlığı, 24 bin 518 başvuru ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 22 bin 447 ile Milli Savunma Bakanlığı takip etti.

En az başvuru ise Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı alanlarına giren konularda yapıldı.

Erkekler daha fazla başvurdu

Başvuru sayısının cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, en çok başvuruyu erkekler yaptı. Bu dönemde BİMER'e 288 bin 488 erkek, 128 bin 373 kadın başvurdu.

İllere göre başvuru sayısına göre, İstanbul'dan 77 bin 430 başvuru yapılırken Ankara'dan 35 bin 292, İzmir'den 22 bin 933 kişi başvurdu. Üç büyük ilin ardından en fazla başvuru sırasıyla Antalya ve Konya'dan geldi.

BİMER'e en az başvuru ise sırasıyla Tunceli, Ardahan ve Bayburt'tan geldi. Merkeze, yurt dışından ise 505 başvuru yapıldı

- Lisans mezunları başvuruda ik sırada

Eğitim durumuna göre başvurularda da lisans ve lise mezunları öne çıktı. BİMER'e 126 bin 729 üniversite, 98 bin 127 lise, 57 bin 584 yüksek okul ve 54 bin 714 ilköğretim mezunu başvurdu.

Öte yandan BİMER'e en fazla başvuru 134 bin 487 ile 18-26 yaş aralığındakilerden geldi. 27-35 yaş arasındaki kişilerden de 120 bin 192 kişi BİMER'e başvurdu.