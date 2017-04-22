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Çocuk gelin sayısı 10 yılda yüzde 50 azaldı

Türkiye'de 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuklarının sayısı 10 yılda yüzde 45,5 azalarak 2016'da 27 bin 637'e geriledi.

Çocuk gelin sayısı 10 yılda yüzde 50 azaldı

Türkiye'de 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuklarının sayısı 10 yılda yüzde 45,5 azalarak 2016'da 27 bin 637'e geriledi.

22 Nisan 2017 Cumartesi 11:10
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Çocuk gelin sayısı 10 yılda yüzde 50 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de 2007 yılında 22,3 milyon olarak hesaplanan 0-17 yaş aralığındaki çocuk sayısı, 2016'da 22,9 milyona yükselirken, aynı dönemde çocukların toplam nüfusa oranı ise yüzde 31,6'dan yüzde 28,7'ye düştü.

Söz konusu dönemde 16-17 yaş grubundaki çocuk evliliklerindeki azalma eğilimi dikkati çekerken, kız çocukların evlilik hayatına daha erken adım attığı, çocuk gelinlerin sayısının, çocuk damatların sayısından 21 kat fazla olduğu belirlendi.

Evlenen erkek çocuk sayısı 2007 yılında 2 bin 279 iken, bu rakam 2016'da yüzde 42 azalarak bin 319'a indi. Çocuk yaşta "gelin" olan kız çocuklarının sayısı ise 10 yılda yüzde 45,5 azalışla 50 bin 723'ten 27 bin 637'ye geriledi. Kız çocuklarının taraf olduğu resmi evlenmelerin toplam evlenmeler içindeki payı 2007'de yüzde 7,9, 2016'da yüzde 4,6 olarak belirlendi. Bu oran evlenen erkek çocuklarda ise yüzde 0,4'ten yüzde 0,2'ye düştü.

Çocuk gelin oranı en yüksek il Ağrı

Toplam evlenmeler içindeki kız çocuk oranının en yüksek olduğu il yüzde 15,7 ile Ağrı, en düşük olduğu il ise yüzde 1,1 ile Tunceli oldu. Geçen yıl Ağrı'da 733 kız çocuk, "gelin" olurken, Tunceli'de bu şekilde sadece 5 evlilik gerçekleşti.

Kız çocuk evlenmelerinin en yüksek olduğu diğer iller Muş (yüzde 14,9), Kilis (yüzde 14,3) ve Bitlis (yüzde 14,2), en düşük olduğu iller ise Trabzon (yüzde 1,3) ve Karabük (yüzde 1,5) oldu.

İstanbul yüzde 1,8, İzmir yüzde 2,5, Ankara yüzde 3 ile çocuk gelinlerin toplam içindeki oranının düşük olduğu; Kahramanmaraş yüzde 11,2, Gaziantep yüzde 11 ile çocuk gelinlerin toplam içindeki oranının yüksek olduğu büyükşehirler arasında yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TüikÇocuk Gelin SayısıÇocuk Gelin
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