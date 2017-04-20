Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
91903
ALTIN
149.598
DOLAR
3.6344
STERLIN
4.6575
EURO
3.9048
GS-FB derbisinin hakemi belli oldu
GS-FB derbisinin hakemi belli oldu
Uydu vericisi takılan kızılgeyikler doğaya salındı
Uydu vericisi takılan kızılgeyikler doğaya...
Trabzonspor deplasman serisini sürdürmek istiyor
Trabzonspor deplasman serisini sürdürmek istiyor
'Çingene Kızı'nın kayıp parçaları için girişim
'Çingene Kızı'nın kayıp parçaları için...
Talipoğlu'nun kalp krizinden yaşamını yitirdiği kesinleşti
Talipoğlu'nun kalp krizinden yaşamını yitirdiği...

Çocuğun olduğu yerde biz başka bir ölçü aramayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarımız aracılığıyla pek çok ülkede, çocuklara yönelik yardım, eğitim, sağlık faaliyetleri yürütüyoruz. İnsanın, hele çocuğun olduğu yerde biz başka bir ölçü aramayız." dedi.

Çocuğun olduğu yerde biz başka bir ölçü aramayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarımız aracılığıyla pek çok ülkede, çocuklara yönelik yardım, eğitim, sağlık faaliyetleri yürütüyoruz. İnsanın, hele çocuğun olduğu yerde biz başka bir ölçü aramayız." dedi.

20 Nisan 2017 Perşembe 14:09
18 Okunma
Çocuğun olduğu yerde biz başka bir ölçü aramayız

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne katılan çocukları kabulünde konuştu.

Erdoğan, "Çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarımız aracılığıyla pek çok ülkede, çocuklara yönelik yardım, eğitim, sağlık faaliyetleri yürütüyoruz. İnsanın, hele çocuğun olduğu yerde biz başka bir ölçü aramayız. Dünyadaki tüm donörler arasında bu konuda Türkiye, Amerika'dan sonra ikinci sırada. Ayrıca, gayrisafi milli hasılaya oranla değerlendirdiğimiz zaman, Türkiye birinci sırada. Çünkü biz dertliyiz. Biz mazlum ve mağdurların yanında yer almaya devam edeceğiz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan23 NisanÇocuklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YSK Başkanı Güven: Ben siyasi değilim, hakimim
YSK Başkanı Güven: Ben siyasi değilim, hakimim
Kışanak ve Tuncel hakim karşısına çıkıyor
Kışanak ve Tuncel hakim karşısına çıkıyor
SAS komandolarından kritik görev
SAS komandolarından kritik görev
'Ateş Kuşları' göreve hazır
'Ateş Kuşları' göreve hazır
Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı
Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı
Niğde'de belediye başkanına silahlı saldırı
Niğde'de belediye başkanına silahlı saldırı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ