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'CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı' sona erdi

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu CNR EXPO Yeşilköy'deki fuarın son gününde de yazarlar kitapseverlerle bir araya geldi.

'CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı' sona erdi

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu CNR EXPO Yeşilköy'deki fuarın son gününde de yazarlar kitapseverlerle bir araya geldi.

18 Mart 2018 Pazar 20:27
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'CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı' sona erdi

İSTANBUL

Pozitif Fuarcılık ve Basın Yayın Birliği iş birliğiyle düzenlenen, "CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarısona erdi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu CNR EXPO Yeşilköy'deki fuarın son gününde de yazarlar kitapseverlerle bir araya geldi.

Timaş yayınları standında kitaplarını imzalayan yazar Ahmet Günbay Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de okuyucu kitlesinin az olduğu değerlendirmesine katılmadığını söyledi.

Yıldız, dünya yayıncılık sırasında Türkiye'nin 11'inci sırada olduğunu hatırlatarak, "Türkiye kitap okumayan bir ülke değil. Okunacak kitabı az olan bir ülke olduğumuz için 'az okuyorlar' denmiş bizlere ama bizim ülkemiz okuyor." dedi.

Yıldız, yazarlık hayatı boyunca 50'den fazla eser kaleme aldığını ifade ederek, son eseri aldığı "Kalbime Sensizliği Anlatamadım" adlı romanına ilişkin ise şunları anlattı:

"Bir kaymakamın hikayesini ele aldım. Yasak, imkansız bir aşk. İlk önce birbirleri ile dost iki ailenin kan davasından sonra kızlarını ayırdıkları çok dramatik bir hikaye. Ayrıca bire bir yaşanmış bir hikaye. 2 yıldır üzerinde çalıştım. 4 ay önce de yayınlandı."

"Peygamberimizin hayatını ne kadar doğru anlarsak, hayatlarımıza da o kadar anlam gelecektir"

Siyer Vakfı kurucusu ve araştırmacı yazar Muhammed Emin Yıldırım da Siyer Vakfı Yayınları standında "Sahabe İklimi", "Vahyi Hayata Taşımak" ve "Efendi̇mi̇zi̇ Sahabe Gi̇bi̇ Sevmek" gibi birçok kitabını okuyucuları için imzaladı.

Yıldırım, çalışmalarını siyer alanında ve sahabe hayatları üzerine devam ettirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"25'e yakın kitabım oldu ve şu anda da hala üzerinde devam ettiğim çalışmalar var. Rabbime hamd ediyorum insanımız Hz. Peygamber'in hayatını, onun mübarek ellerinde yetişen Sahabe-i Kiram efendilerimizin hayatlarını merak ediyorlar, okumak istiyorlar. Bu durum bizi de sevindiriyor. Çünkü ne kadar Peygamberimizin hayatını doğru anlarsak, hayatlarımıza da o kadar anlam gelecektir."

Fuarların okuyucular için bir fırsat olduğu değerlendirmesinde bulunan Yıldırım, "Biz ilmi ve bilgiyi ancak kitaplar yoluyla elde ederiz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, fuarlar vesilesiyle okuyucular ile sohbet etme fırsatı bulduklarını dile getirerek, "Yazdıklarımızın karşı tarafta ne kadar yankı bulduğunu, bir kitabı yazarken aklımızda olan düşünceleri yansıtmışız ama bu düşüncelerimiz okuyucu da ne kadar tesir oluşturuyor bunu da görmemiz açısından fuar bir vesile oluyor." görüşünü dile getirdi.

"Sosyal medya ve reklamların okur kitlesi üzerinde etkisi var"

Dergah yayınlarında okuyucularıyla buluşan ilahiyatçı yazar İsmail Kara ise 1984 yılından beri birçok kitap fuarına konuk olduğunu dile getirdi.

Kara, fuara kaliteli bir okuyucu kitlesinin geldiğini söyleyerek, "Belli bir yaştan sonra kitap okuma aşkını ve zevkini sürdüren insanların sayısında azalma olduğunu görüyorum. Ben aynı zamanda uzun yıllar yayıncılık yaptım. Bu tür farklılaşmaları dikkatle takip ederim." dedi.

Türkiye'deki genç okur kitlesinin daha çok popüler olan yazarları takip ettiğini aktaran Kara, şunları söyledi:

"Bu durum gerçek bir kitap okuyucusu için iyi bir şey değil. Yani kitap okuyucusu etraftan ona empoze edilen şeyi değil de kendi arayışları istikametinde kitabını bulması lazım ama yaşadığımız dünyada, reklamların, sosyal medyanın okuyucu üzerinde etkili olmasını da anlayışla karşılamak lazım."

AA

Anahtar Kelimeler:
CnrUluslararası Kitap Fuarıönce Vatanİstanbul
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