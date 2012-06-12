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CMK 250. maddeyle ilgili çalışma yok

Arınç, 4. Yargı Paketinde özel yetkili mahkemeler ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesi ile ilgili bir çalışma olmadığını bildirdi.

CMK 250. maddeyle ilgili çalışma yok

Arınç, 4. Yargı Paketinde özel yetkili mahkemeler ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesi ile ilgili bir çalışma olmadığını bildirdi.

12 Haziran 2012 Salı 08:36
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CMK 250. maddeyle ilgili çalışma yok

ANKARA

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısı ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Arınç, ''4. Yargı Paketi'nde, özel yetkili mahkemelerin yetkilerinin sınırlandırılması ile ilgili bir düzenlemenin olup olmadığının'' sorulması üzerine şunları söyledi:
''4. Yargı Paketi dediğimiz konu görüşüldü. Bazı konularda daha çok katkı yapılması hususunda arkadaşlarımızın teklifleri ve tavsiyeleri oldu. Onların ikmalini takiben TBMM'ye gönderilecek. O yüzden içeriği hakkında size detaylı bilgi vermeyeceğim ama AİHM'in Türkiye aleyhine verdiği kararların önlenmesine yönelik, aynı zamanda insan hakları alanındaki standartlarımızı yükseltme amaçlıdır. 
Sizin sorduğunuz özel hususla ilgili olarak 4. Yargı Paketi içerisinde hiç bir husus yer almamaktadır. Yani özel yetkili mahkemeler, CMK'nın 250, 251 ve 252. maddelerine yönelik 4. Yargı Paketi içerisinde hiç bir husus yer almamaktadır.'' 

'Basına sansür' olarak nasıl algılanır?
Arınç, bir gazetecinin, ''3. Yargı Paketi'ne eklenen bir maddeyle ses kayıtlarını yayınlayan medya kuruluşlarına 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Basına sansür olarak yorumlanan bu düzenlemeyle ilgili bir değişiklik söz konusu mu?'' sorusu üzerine ise şunları aktardı:
''3'üncü yargı paketinde bazı suçların cezalarını indiren ve suçun unsurlarını daha da netleştiren bir madde var. Bazı maddelerde de özel hayatın gizliliğini ihlal etme konusundaki maddelerde cezayı ağırlaştırma var. Bu yeni bir olay değil. Bu, 'basına sansür' olarak nasıl algılanır onu da bilmiyorum. Çünkü herkesin özel hayatı çok önemlidir, kutsaldır ve bütün kanunlarda da özel hayatın gizliliğinin korunması amaçlanmıştır''

AA

Son Güncelleme: 12.06.2012 00:37
Anahtar Kelimeler:
Cmk
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