Şırnak’ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK ve teröre karşı mücadele için halk bir araya geldi ve vatandaşlar yapılan saldırılara tepkilerini meydanlara çıkarak gösterdi. Düzenlenen saldırılarda güvenlik güçleri ve sivillerin hayatını kaybetmesi ve yüzlerce kişinin yaralanması üzerine halk; teröre karşı basın açıklamaları, yürüyüşler ve gösterilerle terörü telin etti.







Türk bayraklarıyla bir araya geldiler



Ellerindeki Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Dik dur eğilme millet seninle", "Cizre burada PKK nerede", "Teröristlere karşı omuz omuza" sloganlarını atarak, teröre tepkilerini dile getirdi.













Haber: Yağmur Tanyıldız

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