İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği görevlendirme yapılan Şırnak'ın

Cizre

Belediyesince, "Akıllı Ulaşım ve Kavşak Çalışması" projesini hayata geçirdi.

İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında Şırnak'ın Cizre Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ahmet Adanur, yaptığı açıklamada, ilçede artan nüfusa bağlı olarak ulaşımın artması, yol ve caddelerin yetersiz kalmasıyla birlikte yolları genişletmek, hem yaya hem de araç trafiğini rahatlatmak amacıyla Dörtyol Kavşağında "Akıllı Ulaşım ve Kavşak Çalışması" projesini yaşama geçirdiklerini söyledi.

Projenin 30 bin metrekarelik alanı kapsadığını, araç ve yaya sirkülasyonunun rahatlatmaya, ilçeyi güzelleştirmeye yönelik olduğunu ifade eden Adanur, kavşağın yeniden dizayn edileceğini bildirdi.

Adanur, "Proje kapsamında trafik ışıkları yenilecek, yol çizgileri çizilecek, yaya geçitleri uygun bir şekilde yapılacak. Kavşağın ortasındaki dönemeçte de trafik yoğunluğunu azaltmak için her yolda bir U dönüşü yapılacak. Yol çalışmasında engelli vatandaşlarımız için de yollar uygun bir şekilde düzenlenecek." dedi.

Projeyi daha da güzelleştirmek ve ilçeye modern bir görünüm kazandırmak için Dörtyol Kavşağı'nın yanında bulunan 2 bin 200 metrekarelik Cumhuriyet Parkı'nın da yeniden dizayn edilerek Şehir Meydanı'na dönüştürüleceğini anlatan Adanur, Yafes Caddesi'nde de orta refüj, kaldırım ve led aydınlatma sistemi çalışması yapılacağını belirtti.

Adanur, belediyeye ait şehir içi otobüslerde akıllı kart sistemi kuracaklarını sözlerine ekledi.

AA