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Cizre yeşil alana kavuşturuluyor

Şırnak'ın görevlendirme yapılan Cizre Belediyesinin 22 dönümlük alan üzerinde inşa ettiği modern park, mahallenin çehresini değiştirdi.

Cizre yeşil alana kavuşturuluyor

Şırnak'ın görevlendirme yapılan Cizre Belediyesinin 22 dönümlük alan üzerinde inşa ettiği modern park, mahallenin çehresini değiştirdi.

25 Nisan 2017 Salı 14:11
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Cizre yeşil alana kavuşturuluyor

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi, vatandaşın hak ettiği hizmete kavuşması için yoğun çalışma yürütüyor.

Belediye, ilçeyi yeşil alana kavuşturmak için bir kaç ay önce Sur Mahallesi'nde 22 dönümlük alan üzerinde başlattığı park çalışmasını tamamladı. Parkta, basketbol ve voleybol sahası, çocuk oyun alanları, fitness aletleri, anfi, mescit ve 5 bin 500 metrekare yürüme parkurunun yanı sıra 12 bin metrekarelik yeşil alan ve 575 bitki çeşidi yer alıyor.

Cizre Belediye Başkan Vekili Ahmet Adanur, halka hak ettiği hizmeti sunma gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, bunun için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

AA

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