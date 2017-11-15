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Cizre'de tır dorsesinde 120 kilogram eroin bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir tırda 120 kilogram eroin ele geçirildi.

Cizre'de tır dorsesinde 120 kilogram eroin bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir tırda 120 kilogram eroin ele geçirildi.

15 Kasım 2017 Çarşamba 16:30
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Cizre'de tır dorsesinde 120 kilogram eroin bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden getirilecek uyuşturucunun Şırnak üzerinden batı illerine götürüleceği bilgisi üzerine Şırnak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nin yaptığı çalışmanın ardından ekipler, plakasını belirledikleri şüpheli tırı Cizre ilçesinde durdurdu.

Yapılan aramada tırın dorsesinde gizlenmiş 239 paket halinde 120 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
HakkariYüksekovaŞırnakŞırnak CizreCizreŞırnak Emniyet MüdürlüğüNarkotik Suçlarla Mücadele Amirliği
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