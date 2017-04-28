"Cizre baştan sona ihya edilecek"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak'ın Cizre ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yıkılan 200-300 civarında evin, ayrıca tahrip olan sokakların ve yaşanamayacak durumda bulunan yerlerin olduğunu söyledi.

Cizre için bir program yaptıklarına işaret eden Özhaseki, "Sadece yıkılan evlerin yapılması, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesinden ziyade Cizre'yi baştan sonra dönüştürmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Özhaseki, 3 bin 500'e yakın konut yapımına başladıklarını, üç ayrı bölgede konut inşaatlarının hızla devam ettiğini aktararak, 3 ay sonra bazı konutların hak sahiplerine verilecek duruma geleceğini belirtti.

"En geç sene sonuna kadar hak sahibi herkesin evlerini verebilecek konuma geliyoruz." diyen Özhaseki, Cizre'nin altyapısına ilişkin sıkıntılara değindi.

Özhaseki, ilçede suyun haftada bir iki gün aktığını, vatandaşın mağdur olduğunu anlatarak, altyapı çalışmalarına başlandığını kaydetti.

Cizre'de taraftarı iyi olan çok güzel bir spor kulübünün olduğuna dikkati çeken Özhaseki, onlar için bir stadyum çalışmasına başlanacağını, stadyum inşa edeceklerini dile getirdi.

Özhaseki, "Cizre'yi baştan sonra dönüştürmeyi planlıyoruz. En geç sene sonuna kadar hak sahibi herkesin evlerini verebilecek konuma geliyoruz. Altyapı, üstyapı, okullar ve gençlik merkezleri yapılıyor. Cizre inşallah baştan sona ihya edilecek." ifadelerini kullandı.