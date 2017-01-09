ANKARA

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında çipli kimlik kartlarını almak için pilot uygulamanın başladığı 14 Mart 2016'dan bu yana 526 bin kişi nüfus müdürlüklerine başvurdu. Başvurularda 59 bin 791 kişiyle Trabzon ilk sırada yer alırken, bu ili 47 bin 831 kişiyle Kırıkkale, 39 bin 804 kişiyle de İstanbul izledi.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, uygulama için pilot il seçilen Kırıkkale'de 14 Mart 2016'da verilmeye başlanan çipli kimlik kartları için 2 Ocak 2017'den itibaren tüm illerde başvurular alınmaya başladı.

Nüfus müdürlüklerine 14 Mart 2016'dan bu yana toplam 526 bin 44 kişi başvuruda bulunurken, veri kontrol, baskı, paketleme ve kargo süreçleri tamamlanan 214 bin 655 kart vatandaşlara teslim edildi.

Türkiye genelinde başvuruların alındığı 2 Ocak'tan bu yana ise 86 bin 894 kişi yeni kimlik kartını alabilmek için müracaat etti. 2 Ocak'tan bu yana en yoğun başvuru 34 bin 607 kişiyle İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'un ardından 20 bin 962 kişiyle Ankara, 12 bin 959 kişiyle İzmir, 9 bin 185 kişiyle Antalya, 9 bin 181 kişiyle Bursa geldi.

İlk başvuruların alındığı 14 Mart 2016'dan bu yana kadarki başvurularda ise 59 bin 791 kişiyle Trabzon ilk sırada yer aldı. Trabzon'u 47 bin 831 kişiyle Kırıkkale, 39 bin 804 kişiyle İstanbul, 35 bin 698 kişiyle Erzurum, 34 bin 244 kişiyle de Ankara izledi.

AA